Ekkja Hugh Hefner sakar stofnanda Playboy um nauðgun og sifjaspell og lýsir hrottalegum kynferðisathöfnum

Crystal Hefner, ekkja Hugh Hefner sakar hinn látna stofnanda Playboy um hrottalegt kynferðisofbeldi allt frá upphafi sambands þeirra.
„Ég tel að ég hafi gert allt sem hann vildi að ég gerði. Og ef það fól í sér kynlíf, þá gerði ég einfaldlega það sem hann vildi að ég gerði,“ sagði Crystal í hlaðvarpsþættinum Lisa Guerrero Unleashed á þriðjudag, þegar hún var spurð hvort hún teldi sig hafa verið beitta nauðgun.
„Það komu stundir í svefnherberginu sem voru mér mjög óþægilegar,“ sagði hún. „Í svefnherberginu áttu sér stað hlutir sem voru einfaldlega ekki í lagi.“
Í einu af þeim tilvikum sem ollu henni mestum óhug segir Crystal Hefner hafa „reynt að þrýsta höfðum tvíburanna Kristinu og Karissu Shannon að kynfærum hvor annarrar, í þeim tilgangi að fá þær til að eiga kynferðisleg samskipti sín á milli.“
„Þetta er sifjaspell. Þetta er viðbjóðslegt,“ sagði Crystal, sem er fertug. „Ég vildi ekki að þær þyrftu að gera eitthvað slíkt hver við aðra. Þannig að þetta var mjög, mjög erfitt.“
Í annarri hrollvekjandi frásögn hélt Crystal því fram að Hugh hefði þvingað hana og hinar Playmates-stúlkurnar til að nota kynlífstæki sem voru sýnilega óhrein. Hún sagði: „Ég man eftir því þegar hann dró þau fram; eitt þeirra var svart og tvíenda. Það sást greinilega að þau voru óhrein, en hann greip í okkur, greip um klofið á okkur, tók þessi óhreinu kynlífstæki og þrýsti þeim einfaldlega inn í okkur.“
Þegar þáttastjórnandinn Lisa Guerrero sagði að þetta „hljómaði eins og nauðgun,“ tók fyrrum Crystal undir það. „Hann er ekki blíður,“ sagði hún. „Á eftir hrýtur hann, en ég reyni að sofa eftir það sem gerðist og líkaminn á mér er kvalinn.“
Crystal hélt því fram að sumt af því kynlífi sem Hugh stundaði með öðrum konum, þar á meðal endaþarms- og leggangamök, hafi verið „alls ekki í lagi.“ „Hann þurfti bara meiri örvun eða „kick“. Það var ekkert náið eða innilegt við neitt sem tengdist honum.“
Í sama viðtali nefndi Crystal einnig Jon Lovitz og sagði hann vera „fastagest númer eitt“ í Playboy-setrinu. „Hann var alltaf þarna,“ rifjaði Crystal upp. „Augun á honum flökkuðu fram og til baka þegar hann horfði á allar konurnar sem gengu inn um dyrnar í veislunum.“
Karissa áður haldið því fram að kynmök við Hugh hafi verið „líkt og nauðgun“.
Crystal og Hugh gengu í hjónaband árið 2012 og voru gift þar til hann lést í september 2017, 91 árs að aldri, af völdum hjartastopps og öndunarbilunar.
Fyrr í þessum mánuði hélt Crystal því fram að hún hefði orðið fyrir „kynferðislegu, tilfinningalegu, fjárhagslegu og líkamlegu ofbeldi“ af hálfu Hefner. Þetta kom fram í skilaboðum hennar til Jessicu Biel, þar sem hún bað hana um að taka ekki að sér hlutverk eiginkonu hans í væntanlegri kvikmynd sem ber titilinn Playmates.
„Margar aðrar konur hafa einnig stigið fram með ásakanir um nauðganir, þvinganir, lyfjagjafir og misnotkun,“ bætti Crystal við í tilfinningaþrungnu ákalli sínu.
Í ágúst síðastliðnum ræddi Crystal einnig um fimm ára hjónaband sitt og Hefner í hlaðvarpinu No One Asked Her, ásamt Firerose, fyrrum eiginkonu Billy Ray Cyrus.
„Ég held að ég hafi verið algjörlega heilaþvegin, en það var ekkert í umhverfinu sem staðfesti tilvist mína eða gildi,“ sagði Crystal. Hún tók fram að hún hefði verið undir eftirliti 70 starfsmanna á meðan hún bjó í Playboy-setrinu.
Í endurminningabók sinni frá árinu 2024, Only Say Good Things: Surviving Playboy and Finding Myself, heldur Crystal því fram að Hugh hafi reynt að stjórna henni með því að segja henni að léttast og ákveða hverju hún ætti að klæðast.
Eftir lát hans hefur hún tjáð sig opinskátt gegn eiginmanni sínum heitnum; hún hefur viðurkennt að hún hafi aldrei verið ástfangin af honum, gagnrýnt frammistöðu hans í svefnherberginu og lýst hinum viðbjóðslegu aðstæðum í hinu ástsæla Playboy-setri hans.
Crystal hefur síðan fundið ástina á ný með sjávarlíffræðingnum James Ward. Parið, sem hóf samband árið 2024, gekk í hjónaband í apríl.