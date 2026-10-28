Bretar hamstra mat og vatn eftir viðvörun stjórnvalda – „Ég hef aldrei séð annað eins“

Sala á niðursuðuvörum, vatni og ýmsum neyðarbúnaði hefur rokið upp í Bretlandi eftir að stjórnvöld hvöttu landsmenn til að búa sig undir mögulegt neyðarástand.
Fólki er ráðlagt að eiga nægar birgðir til að geta komist af í að minnsta kosti þrjá sólarhringa án utanaðkomandi aðstoðar.
Bresk stjórnvöld kynntu í síðustu viku átakið Be Ready, sem ætlað er að auka viðbúnað almennings vegna mögulegra áfalla, svo sem aftakaveðurs, rafmagnsleysis og netárása.
Breska dagblaðið The Guardian greinir frá því að sala á vasaljósum hjá raftækjaversluninni Maplin hafi nær fjórfaldast frá því að átakið hófst. Sala á hleðslubönkum og útvarpstækjum hefur tvöfaldast og ein tegund neyðarútvarpstækja seldist alveg upp síðastliðinn föstudag.
„Innan nokkurra klukkustunda frá tilkynningu stjórnvalda sáum við fólk sækjast eftir nauðsynjavörum – vasaljósum, útvarpstækjum með handsveif og hleðslubönkum,“ segir Ollie Marshall, framkvæmdastjóri Maplin, við The Guardian.
Áhrifanna gætir einnig í matvöruverslunum. Verslanakeðjan Iceland greinir frá því að sala á niðursuðuvörum hafi aukist um 40 prósent um liðna helgi. Þá hefur eftirspurn eftir vatni á flöskum verið mikil.
Enn meiri söluaukning hefur orðið hjá fyrirtækjum sem sérhæfa sig í neyðarbúnaði.
Zaid Al-Mufti, stofnandi verslunarinnar EvaQ8, segir að fyrirtækið hafi selt um 300 útvarpstæki á skömmum tíma, samanborið við um 15 við venjulegar aðstæður. Þá hafi vatnshreinsitöflur og ákveðnar gerðir útvarpstækja selst upp.
Josh Pringle, annar stofnenda netverslunarinnar Sgt Prepper, segir viðskiptin um síðustu helgi hafa verið tíu til fimmtán sinnum meiri en venjulega. „Ég hef aldrei séð annað eins,“ segir hann.
Þrátt fyrir aukna eftirspurn leggja forsvarsmenn breskra verslana áherslu á að enginn almennur skortur sé á nauðsynjavörum. Myndir af tómum verslunarhillum hafa farið á flug á samfélagsmiðlum, en viðmælendur The Guardian vara við því að draga of víðtækar ályktanir af þeim.
Markmið stjórnvalda sé ekki að fólk hamstri þessar vörur heldur að heimili byggi smám saman upp neyðarbirgðir sem dugi í að minnsta kosti 72 klukkustundir.