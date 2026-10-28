Barnabarn Thomas Markle er ekki hissa á ásökununum - „Einhver tilfinning sem ég fékk ómeðvitað“

Faðir hertogaynjunnar Meghan Markle er ekki að upplifa sitt besta ár. Hann glímir við heilsubrest og tapaði öðrum fætinum fyrr á árinu vegna blóðtappa og hefur nú verið sakaður um vörslur á barnaníðsefni. Ásakanirnar eru alvarlegar og hafa ratað á borð lögregluembætta í þremur löndum: Bretlandi, Bandaríkjunum og á Filippseyjum. Ásakanirnar hafa einnig afhjúpað fjölskylduharmleik þar sem afkomendur Thomas Markle skiptast í fylkingar.
Thomas Markle á þrjú börn. Tvö þeirra, þau Thomas yngri og Samönthu, átti hann með fyrstu eiginkonu sinni Roslyn Loveless, og svo átti hann Meghan með seinni konu sinni, Doriu Ragland.
Það var Thomas yngri sem fann meint barnaníðsefni á farsíma og gömlum tölvum föður síns og leitaði eftir það bæði til lögreglu og fjölmiðla. Hann hefur heitið því að tala aldrei við föður sinn aftur nema nauðsyn beri til vegna rannsóknar og mögulegrar saksóknar málsins.
Samantha stendur þétt við hlið föður síns og sakar bróður sinn um lygar. Hún segir að Thomsa yngri hafi orðið reiður þegar faðir hans hætti að senda honum pening og hafi í hefndarskyni búið til ljóta lygasögu og selt hana til fjölmiðla.
Hertogaynjan sagði í yfirlýsingu að hún hafi á árinu 2019 verið upplýst um ábendingu sem lögreglunni í Bretlandi barst um föður hennar, en þar var hann sakaður um barnaníð. Hún sagðist vona að réttlætinu verði fullnægt.
Thomas sjálfur segist hafður fyrir rangri sök. Hann harmi að ásakanirnar komi frá syni sínum og segir ekkert hæft í þeim. Nú hefur eitt barnabarna hans stigið fram, Noelle Rasmussen sem er dóttir Samönthu. Noelle segir í samtali við New York Post að ásakanirnar komi henni ekki á óvart.
„Því meira sem ég hugsa um það... þá gera þær það ekki. Ég veit ekki hvers vegna það kemur mér ekki á óvart.“
Mögulega hafi undirmeðvitund skilið eitthvað sem Noelle áttaði sig ekki sjálf á. Einhver svona tilfinning sem fer um mann þegar einhver er afbrigðilegur.
„Kannski var þetta einhver tilfinning sem ég fékk ómeðvitað ... þegar eitthvað er ekki í lagi við manneskju og maður tekur ekki beint eftir því. Þegar líkaminn segir manni að eitthvað sé að.“
Hún tekur þó fram að afi hennar hafi aldrei brotið gegn henni.
„Ég held að hann myndi aldrei gera neitt gegn fjölskyldunni, en maður veit ekki hvað annað fólk er fært um, maður má ekki gera ráð fyrir neinu.“
Noelle segist skilja það vel að Meghan frænka hennar banni Thomas að hitta börnin sín.