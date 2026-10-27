Virtur háskólaprófessor er hættur að gefa einkunnir fyrir heimavinnu - Ástæðan er einföld

Reyndur háskólaprófessor hefur ákveðið að hætta að leiðrétta verkefni nemenda sinna vegna gervigreindar.
Richard Borcherds, prófessor við Berkeley háskólann í Kaliforníu í Bandaríkjunum, hefur tekið eftir því að gervigreindartól gera nemendum hans kleift að ná hæstu einkunn. Hann telur að þetta hafi dregið úr gildi hefðbundinnar einkunnagjafar fyrir heimavinnu.
Í samtali við California Post nýlega sagði stærðfræðingurinn: „Það er orðið mjög algengt að nemendur noti gervigreind við heimavinnu. Að gefa einkunnir út frá því hvort verkefni sé rétt leyst eykur hvatann til að nota gervigreind í stað þess að vinna verkið sjálfur, og refsar í raun nemendum fyrir heiðarleika.“
Prófessorinn benti á hversu erfitt getur verið að greina á milli verkefna sem nemendur hafa unnið sjálfir og þeirra sem gervigreind hefur samið.
„Það er engin auðveld leið til að sjá muninn á verkum sem unnin eru af mönnum og þeim sem gervigreind býr til. Stundum má greina að um gervigreind er að ræða vegna þess að hún gerir ákveðnar dæmigerðar villur, en hún hefur nú tekið svo miklum framförum að hún gerir sjaldan augljós mistök.“
Vegna framfara í gervigreind hefur Borcherds jafnvel velt því fyrir sér hvort fólk sem stefnir að ferli í stærðfræði ætti yfirhöfuð að velja þá leið.
„Ef gervigreind heldur áfram að þróast á sama hraða og nú er, þá mun koma að því eftir nokkur ár að mennskir stærðfræðingar geti ekkert gert sem gervigreind getur ekki gert betur,“ sagði Borcherds í Daily Californian, blaði stúdenta við Berkeley háskóla.
„Ég hef enga hugmynd um hvað ég á að ráðleggja. Ég spurði meira að segja ChatGPT nákvæmlega þessarar spurningar, og jafnvel ChatGPT sagðist ekki hafa hugmynd um hvað myndi gerast.“
Prófessorinn hefur áhyggjur af því að stærðfræðin gæti orðið útundan í kjölfar tilkomu gervigreindar, þótt hann hafi bent á að fræðirit haldi áfram að koma út, þrátt fyrir tækniframfarir um allan heim
„Það hafa orðið margar tæknibyltingar í gegnum tíðina, vélvæddir vefstólar leystu handvefnað af hólmi, bifreiðar tóku við af hestum, og svo framvegis. Þetta er hins vegar í fyrsta sinn sem eitthvað þessu líkt gerist innan stærðfræðinnar.“