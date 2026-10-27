Tæta í sig bók fyrrum forsætisráðherra með kostulegum hætti - „HÆ!!!! ÞeTTa eR éG Liz. TrUssARINN“

Það er ákveðin list að gagnrýna bækur og það er enn meiri list að gera gagnrýnina að satíru. Það gerir blaðamaðurinn John Crace af mikilli snilld og mun hann líklega eiga erfitt með að toppa nýjasta listaverk sitt, gagnrýni á nýja bók fyrrverandi forsætisráðherra Bretlands, Liz Truss.
Satíran er sannkallað listaverk sem erfitt er að gera fullnægjandi skil með þýðingu yfir á íslensku, en Crace skrifar satíruna sem Liz sjálf og gerir það með öfgakenndum málfræðivillum, slangri og frjálslegri notkun hástafa á óviðeigandi stöðum. Frá fyrstu línu skín það í gegn að blaðamanninum finnst hvorki mikið til bókarinnar né höfundarins koma.
Trussarinn
„HÆ!!!! ÞeTTa eR éG Liz. TrUssARINN,“ segir í upphafi satírunnar þar sem túlkun blaðamannsins á fyrrverandi forsætisráðherranum rekur að hún hafi skrifað aðra bók sem sé klárlega mikilvægasta rit heimsins. Bókin hafi átt erfitt uppdráttar þar sem jafnvel gervigreindin neitaði að rita samsæriskenningarnar sem þar er að finna.
„STaddReinD eITT. Ég reyndi aÐ fá CHATgpt til að skribBa þETta fyrir mig, en hún svaraði að þó gervigreind sé hentugt tól til að skrIFA alls konar samSÆRIskenningar þá hafi jafnvel gerivigreindi sín mörk. Ekki einu sinni hún GÆti fUndið upp á einHverju jafn Slæmu“
Útgefandi fyrri bókar Liz hafi sömuleiðis afþakkað bókina, þrátt fyrir að eiga sögu um að gefa út allskonar rusl frá hægrimönnum.
Inn í satíruna blandast svo eins konar liðveisla fyrrverandi forsætisráðherra, sem virðist vera að reyna að fá hana til að hætta samhengislitlu röfli sínu. Hún þurfi að leggja sig.
- Liz ég er búin að segja þér það þú þarft að leggja þig.
- Þú nærð mér aldrei lifandi!
- Okkur vantar lækni hingað, það er áríðandi. Hún þarf róandi.
„En ég, TrUssArinn mun aldreIG deyja. MinnInG mín mun lifa sem beSti forsætisRáðHerra síÐUstu þriggja öLdna. Alveg Eins og Í TitaNIC,“ skrifar Liz í túlkun blaðamannsins og útskýrir að það segi ekkert um hennar ágæti að hún hafi aðeins setið í embætti í 49 daga. Það hafi verið Marxistarnir sem grófu undan henni því þeir óttuðust snilligáfu hennar og getu. Hún hafi reynt að stöðva marxíska einveldið sem hefði tröllriðið Bretlandi árum saman.
Innihaldi bókarinnar lýsir túlkun blaðamannsins á Liz með eftirfarandi hætti:
„„SvOna ÆtLAr þesSi bóÓÓk að viRKa. Ég ÆtLA að bYrjA á KafLA EiDd. Þar ÆtLA ég að ÚtsKÝra hVernIg það var MÓÓÐgun við LÝÐrÆðið að EinKver eins GEGGjuð og ÉG gæti verið SeTT í DowNINgstræti af álíka hEIMskum meðLimum ÍHALDSflokksins. Ég meina, það vaR MÓÐgun við LýÐRÆðið að ég var ReKIN sem ForSÆtisRáHERRA. Svo ÆtLA ég BeINt í Kafla ÞrJER. ÞvÍ það mun PLATa BÁÁÁknið sem bjóst við Kafla TvÖ. Það er EKKi komið að TÓmuNUm koFanum hjá TRUSSarANum!!. Eftir það VerÐa RANGhugMYNdirnar sífellt ýKTarI þangað til koMið eR að ENdANum. Þetta er bóÓkin mín. BóKin sem er MÍN. BóÓkin sem til-HEYrIr MÉÉr.“
Gjöf fyrir óvini
John Crace skrifaði eins um fyrri bók Truss þegar hún kom út árið 2024 og líkti henni við skrif gervigreindar sem hefur verið beðin um að skrifa endurminningar eins fimm ára krakki á sýru myndi gera.
Gagnrýni Crace er satíra, en hún er ekki svo fráleidd þegar horft er á alvörugefnari gagnrýni á bókina, þar sem Truss heldur því meðal annars fram að Bretar hefðu nú farið nokkrar ferðir til Mars ef hún hefði fengið að gegna embætti lengur. Hér eru nokkur dæmi:
- Robert Crampton hjá The Times: „Liz Truss hefur nú sannað að hún er jafn góður rithöfundur og hún var forsætisráðherra.“
- Sean O'Grady hjá The Independent: „versta bókin til þessa“
- Simon Heffer hjá The Telegraph gaf bókinni enga stjörnu og kallaði bókina: „það sturlaðasta sem ég hef nokkru sinni lesið“ og sagði að líkt og áfengissjúklingur sem ekki getur viðurkennt að hann eigi við drykkjuvandamál að stríða sé Truss sannfærð um að hennar eigin misfarir séu öllum nema henni sjálfri að kenna. Það væri þó jákvætt við bókina að hún er aðeins um 100 bls. Þeir sem leiti að jólagjöf handa sínum versta óvini þurfi ekki að leita lengra.
- Robin Wigglesworth hjá Financial Times gat ekki einu sinni fundið fyrirsögn á gagnrýni sína og skrifaði í staðinn: Jæja, ókei, ætli við skrifum ekki eitthvað um nýju bók Truss.
Sama dag og Truss var skipuð í embætti hóf breski æsifréttamiðillinn Daily Star beina útsendingu sem sýndi jöklakál annars vegar og mynd af Truss hins vegar. Ástæðan var skoðanagrein sem birtist í The Economist þar sem því var spáð að Truss myndi endast skemur í embætti en kálhaus í verslunum. Þegar Truss sagði af sér var kálhausinn enn í góðu standi.