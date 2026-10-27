Notar þú réttu aðferðina þegar þú tekur lyfjahylki?

Margir sveigja ósjálfrátt höfuðið aftur þegar þeir skola lyfjahylkjum, og öðrum hylkjum, niður með vatni. En þetta getur gert fólki erfiðara fyrir við að koma hylkjunum niður.
Vísindamenn við háskólann í Heidelberg rannsökuðu mismunandi aðferðir við að kyngja töflum og hylkjum. Þeir fundu út hvaða aðferð er best fyrir marga til að koma hylkjum niður á auðveldari hátt.
Skýringuna má meðal annars finna í flotkrafti. Mörg hylki fljóta á vatni og þess vegna getur hjálpað að breyta stöðu höfuðsins þannig að hylkið fari auðveldar að hálsinum.
Aðferðin kallast „hallaðu þér fram tæknin“:
1. Settu hylkið á tunguna.
2. Fáðu þér vatnssopa en haltu honum í munninum.
3. Beygðu höfuðið létt fram þannig að hakan nálgist bringuna.
4. Kyngdu vatninu og hylkinu á meðan þú ert í þessari stellingu.
Í rannsókn, sem var gerð 2014, upplifðu margir þátttakendanna að þessi tækni gerði þeim auðveldara fyrir við að kyngja hylkjum. En þessar niðurstöður þýða þó ekki að þessi aðferð virki fyrir alla eða henti fyrir allar lyfjategundir.
Farðu alltaf eftir leiðbeiningunum á lyfjunum og spurðu lyfsalann eða lækninn ef þú átt í viðvarandi erfiðleikum með að kyngja hylkjum. Það má heldur ekki taka öll lyf á sama hátt.