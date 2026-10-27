Morð framið á samkomu til minningar um fórnarlamb morðs

Einn maður lést og þrír særðust í skotárás í New Jersey í Bandaríkjunum í gærkvöldi. Skotárásir þar vestra eru ekki beinlínis ný fyrirbrigði en það sem teljast verður sérstakt við þessa árás er að hún var framin á samkomu til minningar um ungan mann sem var myrtur fyrir nokkrum árum.
Í fréttum CBS kemur fram að árásin hafi átt sér stað í borginni Elizabeth þar sem búa álíka margir og í Reykjavík.
Einn hinna særðu er 18 ára piltur og faðir hans tjáði CBS að sonur sinn væri í lífshættu. Tveir aðrir voru fluttir á spítala en
Árásin var gerð á hóp fólks sem samankominn var nærri gatnamótum til að minnast ungs manns sem var myrtur í skotárás á svæðinu fyrir um sjö árum síðan.
Þegar þessi orð eru rituð liggja litlar upplýsingar fyrir um hinn látna og enginn hefur verið handtekinn vegna gruns um að standa á bak við árásina.
Rauður bíll sást aka í ofboði frá vettvangi og hann fannst síðan í um 5 kílómetra fjarlægð en þá hafði verið kveikt í honum.
Hvert tilefni árásarinnar var liggur því ekki fyrir á þessari stundu.