Fyrrum Ungfrú Sviss segir Trump hafa lofað öllu fögru áður en hann nauðgaði henni á hótelherbergi árið 1993

Beatrice Keul, fyrrverandi Ungfrú Sviss, hefur haldið því fram að henni hafi verið nauðgað á Plaza-hótelinu í New York. Meint brot mun hafa átt sér stað í nóvember árið 1993 og meintur gerandi var enginn annar en Donald Trump Bandaríkjaforseti. Þetta kemur fram í skýrslu demókrata úr dómsmálanefnd fulltrúadeildar Bandaríkjaþings, sem hefur nú verið birt, en nefndin rannsakaði meint tengsl forsetans við glæpi Jeffrey Epsteins. Donald Trump Bandaríkjaforseti segir skýrsluna ekkert annað en örvæntingafulla tilraun til afvegaleiðingar.
Hélt hún væri að fara að að ræða um framtíð sína
Trump var, þegar meint brot átti sér stað, með fegurðarsamkeppni sem kallaðist Donald J. Trump American Dream Peagant, fyrir ungar konur á aldrinum 16-22 ára. Beatrice Keul segir að í nóvember árið 1993 hafi henni verið boðið að taka þátt í keppninni, annars vegar í Atlantic City og hins vegar í New York. Það var í seinni keppninni sem hún hitti manninn sem áratugum síðar varð forseti Bandaríkjanna. Hann kom til hennar á hádegisfundi með blaðamönnum sem fór fram í tengslum við keppnina á Plaza-hótelinu í New York. Trump sagði Keul að hann gæti útvegað henni dvalarleyfi í Bandaríkjunum og komið henni inn í háskólann í New York. Epstein kom síðar að máli við hana, lofaði því sama og bauð henni að koma í partý á heimili Trumps í Flórída, Mar-a-Lago.
Seinna sama dag kom kona að nafni Jill Harth að máli við Keul, en Harth starfaði þá fyrir Trump og fegurðarkeppnina. Harth sagði Keul að Trump vildi hitta hana uppi á hótelherbergi sínu. Keul ákvað að fara upp á herbergið, enda taldi hún í ljósi samtalsins sem hún átti við Trump fyrr um daginn að þau myndu þar ræða áfram um feril hennar. Þegar hún kom inn í herbergið kom Trump aftan að henni, reif kjólinn hennar og nauðgaði henni svo harkalega að hún bar eftir það blæðandi sár og mar víðs vegar um líkamann. Eftir að hafa lokið sér af sagði Trump henni að segja engum frá þessu og ítrekaði að hann gæti tryggt fyrir hana dvalarleyfi og háskólanám.
Keul segist hafa verið dofin og í áfalli það sem eftir var fegurðarkeppninnar. Hún ákvað að snúa aftur heim til Sviss og afþakkaði þar með frekar þátttöku í keppnum á vegum Trumps. Nokkrum mánuðum eftir að hún var komin heim hafði Trump samband við hana. Hann sagðist enn geta tryggt henni dvalarleyfið og skólagönguna en að þessu sinni afþakkaði Keul.
Sturlaðir og örvæntingafullir demókratar
Rétt er að geta þess að svissneska fegurðardrottningin hefur áður greint opinberlega frá þessum ásökunum en í skýrslunni er farið nánar ofan í saumana á þeim og eins eru tínd til atriði sem demókratarnir telja styðja frásögnina, svo sem málið sem Jill Harth höfðaði gegn Trump árið 1997 vegna meintrar nauðgunar sem átti sér stað 1993 og með vísan til frásagna kvenna sem hafa lýst því hvernig Epstein lofaði þeim atvinnutækifærum og skólagöngu til að stjórna þeim.
Hvíta húsið hefur sent frá sér yfirlýsingu þar sem ásökunum er vísað á bug.
„Þetta er ekkert annað en örvæntingarfull tilraun sturlaðra demókrata til að trufla Bandaríkjamenn frá því mikla flugi sem repúblikanar eru á vegna sögulegra afreka Trumps forseta,“ segir í yfirlýsingunni þar sem ítrekað er að Trump hafi slitið vinskap við Jeffrey Epstein því „hann var kríp“ og að forsetinn hafi að fullu verið hreinsaður af öllum grun í tengslum við glæpi Epsteins.
Demókratarnir halda því einnig fram í skýrslunni að dómsmálaráðuneytið hafi hylmt yfir sönnunargögn sem varða ásakanir fimm kvenna sem segja Trump hafa brotið gegn sér í tengslum við Epstein. Því er einnig haldið fram að Trump hafi verið virkur þátttakandi í brotum Epsteins á tíunda áratug síðustu aldar og að dómsmálaráðuneytið sé að „gera allt sem það getur til að halda bandarísku þjóðinni í myrkrinu“.