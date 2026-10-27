Fimm viðvörunarmerki um að einhver sé að ljúga að þér

Fyrrverandi sérfræðingur í lygaprófum hjá bandarísku leyniþjónustunni, sem sagður er hafa framkvæmt fleiri lygapróf í tengslum við glæparannsóknir en nokkur annar starfsmaður stofnunarinnar, hefur deilt gagnlegri skammstöfun sem getur hjálpað þér að átta þig á því hvort einhver sé að ljúga að þér.
Brad Beeler, sem starfaði hjá bandarísku leyniþjónustunni í 25 ár, hefur ráð um hvernig hægt er að greina hvort einhver sé hugsanlega að ljúga að manni.
„Sannleikurinn er eins og kvikmyndarulla,“ útskýrði Brad nýlega í þættinum LADBible Stories. „Þú getur spólað til baka, þú getur spólað áfram, og þegar þú ýtir á spilun ættirðu að fá svar nánast samstundis.“
„Vandamálið við uppspunnar sögur er að fólki reynist erfitt að spóla til baka eða áfram, að rifja upp lyktina eða tilfinningarnar sem fylgdu atburðinum, einfaldlega vegna þess að um tilbúnar aðstæður er að ræða.“
Brad útskýrði síðan skammstöfunina sem hann bjó til, sem er L-I-A-R-S.
Hann fór yfir hvað hver stafur stendur fyrir og sagði: „Sá fyrsti stendur fyrir latency eða seinkun. Þegar ég hugsa um seinkun, þá á ég við hversu langan tíma það tekur frá því að ég spyr þig spurningar þar til þú svarar.“
„Næst viljum við tala um ósamræmi, (e. Incongruence, það er að segja þegar hlutirnir stemma ekki,“ hélt hann áfram, en hér átti hann við stafinn I í LIARS.
„Hefurðu einhvern tímann talað við einhvern, spurt hann spurningar og fengið svarið „já“ eða „nei“? Er það vandamál? Jú, það er vandamál, því líkamstjáning viðkomandi gefur oft svo mikið til kynna að ég sé að þér er ekki alvara, að þú ert ekki einlægur.“
„Tölum nú um undanbrögð 8e. avoidance ), þriðja stafinn í LIARS. Það felst í því að svara ekki spurningunni sem þú ert spurður að. Þú færð viðbragð, en þú færð ekki svar.“
Fjórði hlutinn í skammstöfuninni var R fyrir mótþróa (e. resistance). Brad lýsti þessu í samhengi við að einhver sé að ljúga sem því þegar viðkomandi móðgast við að fá spurningu.
„Síðasti hlutinn er S, sem stendur fyrir breytingu á raddblæ (e. shifting vocal inflection ),“ útskýrði hann nánar. „Hefurðu lent í því að spyrja einhvern spurningar, og í stað þess að svara „nei“ eins og á eftir svarinu kæmi upphrópunarmerki þá segir viðkomandi „nei“ á þann hátt að það hljómar næstum eins og spurningarmerki? Þá er eitthvað að.
„Þetta er skýrt merki um að eitthvað sé að, eins og viðvörunarljós í bíl.
„Ef ég spyr dóttur mína: „Þreifstu herbergið þitt?“ og hún svarar: „Já?“ þá er eitthvað að. Hún þreif ekki herbergið sitt. Sydney þreif ekki herbergið sitt.“
Í stuttu máli: ef svar einhvers hljómar eins og spurning, þá eru miklar líkur á að viðkomandi sé ekki að segja satt.
Brad hrekur einnig algenga kenningu um hvernig má þekkja lygara og segir líkamstjáningu vera „afar óáreiðanlegan mælikvarða á sannleika og lygar“.
„Þeir gera sér grein fyrir mikilvægi þessa. Þeir leggja því sérstaka áherslu á það,“ sagði hann þegar hann útskýrði hvers vegna lygarar halda oft betra augnsambandi en þeir sem segja satt. „Fólk getur stundum verið klunnalegt. Við erum líka alltaf upptekin í símunum okkar nú til dags. Sumum finnst óþægilegt að halda augnsambandi. Þannig að þessari hugmynd verðum við að varpa fyrir róða.“
„Hvað varðar líkamstjáningu, ef undan er skilið höfuðhreyfingar sem gefa til kynna samþykki eða ósamþykki, þá er hún afar óáreiðanlegur mælikvarði á sannleika og lygar. Málið er nefnilega það að margir lygarar eru mjög liprir og öruggir í líkamstjáningu sinni. Þeir eru mjög fumlausir í líkamstjáningu sinni. Þannig að ekki horfa á það heldur. Líkamstjáning snýst öllu heldur um móttöku skilaboða; hún segir til um hvort viðkomandi sé afslappaður eða órólegur.
Við skulum því fara varlega í þessum efnum. Hvert horfa þeir? Horfa þeir upp til vinstri eða niður til hægri, hfurðu heyrt það líka? Þetta er tómt bull.“