Át aðeins eina fæðutegund í 30 daga og varð undrandi á áhrifunum á líkama sinn – Sérfræðingur varar við

Frumkvöðullinn Doug Evans, stofnandi The Sprouting Company, hefur eingöngu borðað plöntufæði síðan 1999. Það var aldrei vandamál fyrir hann að nálgast plöntufæði, þar til hann endaði í Wonder Valley Hot Springs í Mojave-eyðimörkinni, en þangað fór hann vegna þess að hann „langaði að vera í návist náttúrunnar“.
„Þetta var ekki bara eyðimörk í umhverfislegum skilningi, heldur líka „matareyðimörk“,“ segir hann í samtali við UNILAD. „Þar voru engir veitingastaðir, stórmarkaðir, matvöruverslanir eða heilsubúðir.“
Þar sem aðgangur að fersku grænmeti og ávöxtum var takmarkaður, sneri Doug sér að því að rækta spírur. Það er einföld aðferð til að láta æt fræ, korn og belgjurtir spíra, þannig að úr verða ungir sprotar sem hægt er að uppskera og borða innan fárra daga.
Doug segist ekki hafa haft hugmynd um hvað myndi gerast, en heldur því fram að hann hafi „endurbyggt hverja einustu frumu í líkama sínum“. „Ég fann að ég hafði orku. Ég fann fyrir heildstæðni; mig langaði að hreyfa mig, mig langaði að hlaupa. Þá áttaði ég mig á því að spírur eru afar öflug fæða sem nýtist vel við þyngdarstjórnun,“ bætir hann við.
„Spírurnar eru ríkar af trefjum og næringarefnum, innihalda mikið vatn, en lítið af fitu og hitaeiningum, þetta er því algjör sigur á öllum vígstöðvum,“ segir hann.
Doug útskýrir hvernig það að borða eingöngu spírur varð til þess að hann hætti að borða of mikið, og að hann fann ekki fyrir þörf á að leita að öðrum matvælum þrátt fyrir að hann bætti hvorki salti, olíu né sætuefnum út í fæðuna.
„Ég hugsaði bara: Þetta er svo magnað að ég hætti að leita að öðrum mat. Ég hætti að borða of mikið og fór virkilega djúpt ofan í þennan spíruheim,“ segir hann.
Spírur eru „fræ sem hafa spírað og orðið að mjög ungum plöntum“. Hægt er að láta margar mismunandi tegundir fræja spíra. Algengastar eru spírur úr baunum og ertum, þar á meðal svörtum baunum og nýrnabaunum. Einnig er hægt að láta korntegundir spíra, svo sem brún hrísgrjón og kínóa, auk þess sem til eru spírur úr grænmeti og blaðgrænmeti.
Þrátt fyrir að honum liði vel segir Doug að hann hafi lent í ýmsum erfiðleikum, sérstaklega hvað varðar félagslífið.
„Enginn skildi þetta í raun. Ég kaus að halda mig svolítið til hlés og draga mig í hlé á meðan á þessu stóð, því ég vildi ekki verða fyrir dómi annarra á meðan ég var í þessu ferli.“
Þrátt fyrir að Doug líði vel, vara sérfræðingar við því að fylgja mataræði sem samanstendur eingöngu af spírum.
„Engin ein fæðutegund inniheldur allt það úrval næringarefna sem mannslíkaminn þarfnast. Að takmarka fæðuvalið við eina tegund í 30 daga leiðir óhjákvæmilega til skorts á ýmsum næringarefnum, óháð því hversu næringarrík fæðutegundin virðist vera,“segir Andrew Griffiths, líkamsræktar- og næringarsérfræðingur hjá Net World Sports.
Um spírur sérstaklega segir hann: „Spírur líta vel út á pappírnum. Þær innihalda, eftir tegundum, gott magn af C-vítamíni, fólati, K-vítamíni og steinefnum. Spírun eykur einnig aðgengi líkamans að ákveðnum næringarefnum og dregur úr efnum sem hamla upptöku næringarefna, svo sem fýtínsýru,“ bætir hann við.
Griffiths bendir einnig á að spírur innihaldi andoxunarefni og kunni að hafa bólgueyðandi áhrif. Sérfræðingurinn tekur þó fram að spírur séu „afar orkusnauðar“; einn bolli af hráum brokkolíspírum inniheldur til dæmis um 16 hitaeiningar og 1,5 grömm af próteini.
„Jafnvel þótt maður borðaði 2 kg á dag, sem er gríðarlegt og ópraktískt magn, fengi maður aðeins um 500 hitaeiningar og 50 grömm af próteini,“ bætir hann við.
Ráðlagður daglegur hitaeiningafjöldi er 2.000 fyrir konur og 2.500 fyrir karla.
Griffiths viðurkennir að fyrstu 10 dagarnir á mataræði sem samanstendur eingöngu af spírum gætu liðið vel, þótt sumir gætu fundið fyrir einkennum sem líkjast svokallaðri „ketó-flensu“.
Að mati Griffiths er mataræði sem byggist á einni fæðutegund í 30 daga „næstum örugglega slæm hugmynd, sem hefur fyrirsjáanlegar neikvæðar afleiðingar fyrir líkamann“. Hann tekur þó fram að „einhverjar undantekningar“ gætu verið til.
Enginn líkami er eins og þeir sem hyggjast prófa öfgafullt mataræði ættu fyrst að ráðfæra sig við lækni. Varðandi mataræði sem samanstendur eingöngu af spírum mælir sérfræðingurinn með því að láta taka blóðprufur bæði fyrir og eftir tímabilið.
„Fólk sem hefur sögu um átröskun, er þungað, þjáist af langvinnum sjúkdómum, er með skert ónæmiskerfi eða er yngra en 18 ára ætti alls ekki að prófa mataræði sem byggist á einni fæðutegund,“ bætir hann við.