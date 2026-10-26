Veikburða og drukknir Rússar gripnir á almannafæri og þvingaðir í herinn - „Þetta er orðið daglegt brauð“

Rússar eru farnir að þvinga karlmenn til að ganga í herinn. Ekki bara unga og hrausta karlmenn heldur jafnvel aldraða menn sem glíma við heilsubrest. Frá þessu greinir CNN.
Frá því að innrásin hófst í Úkraínu hefur rússneski herinn einkum laðað að sér nýja hermenn með fjárhagslegum hvötum. Nú bendir margt til þess að herinn hafi gripið til þvingunaraðgerða og blekkinga. CNN hefur fengið skilaboð frá ættingjum Rússa sem voru þvingaðir í herinn og hafa svo líklegast fallið á vígvellinum.
Einn segir frá gömlum og veikburða frænda sínum. Frændinn glímdi meðal annars við æðasjúkdóm og eins við áfengisvanda. Hann var þvingaður til að ganga í herinn eftir að óeinkennisklæddir menn námu hann á brott frá bílastæðinu fyrir utan heimili hans. Nokkru síðar var hann kominn í þjálfunarbúðir í Úkraínu og skömmu síðar var hans saknað á vígvellinum.
Annar segir frá bróður með áfengisvanda sem var neyddur til að skrá sig í herinn þegar hann var ölvaður. Þegar fjölskyldan reyndi að fá þessu hnekkt vildi herinn ekki kannast við annað en að bróðirinn hefði skrifað sjálfviljugur undir. Hans er nú saknað á vígvellinum.
Fá ekki að segja nei
Rússneski lögmaðurinn, Artem Klyga, er búsettur í Berlín og veitir samlöndum sínum ráðgjöf þegar þrýst er á þá til að ganga í herinn. Hann segir lýsinguna hér að ofan kunnuglega. „Þetta er orðið daglegt brauð,“ sagði Klyga við CNN. Málin sem koma inn á borð til hans varða gjarnan karlmenn í viðkvæmri stöðu. Þeir eru gjarnan skuldugir eða glíma við heilsubrest eða áfengisvanda.
„Þeir hreinlega fá ekki færi á að segja nei og vita ekki sinn rétt.“
Bandalag lögmanna sem kallar sig Call to Conscience hefur eins tekið að sér að aðstoða karlmenn sem hafa verið kvaddir í herinn eða varaliðið þvert á vilja þeirra. Bandalagið segist hafa tekið eftir gífurlegri stigmögnun undanfarna mánuði. Fleiri og fleiri séu þvingaðir í herinn og aðferðirnar verði hörkulegri með hverjum deginum.
„Ég á erfitt með að sofna og stundum fæ ég martraðir um að þeir nái mér,“ sagði einn ættinginn sem ræddi við CNN. Miðillinn ræddi eins við ungan Rússa sem hefur nú flúið land eftir að tvær tilraunir voru gerðar til að fá hann í herinn, þrátt fyrir að hann sé með vottorð frá lækni um að hann hafi ekki burði í herþjónustu. Sá flúði fyrir þremur mánuðum eftir að hafa séð fram á að dag einn fengi hann ekkert um örlög sín að segja. Hann óttaðist jafnvel að einhver annar myndi skrá hann í herinn án þess að hann fengi rönd við reist.
CNN segir eins frá því að myndbönd og frásagnir hafi birst á samfélagsmiðlum um þvingunaraðgerðir. Eitt myndband sýnir hóp kvenna í miklu uppnámi fyrir utan rútu. Af myndbandinu má ráða að rútan sé full af karlmönnum sem til stendur að neyða í herinn. Einn maðurinn um borð hristir hausinn þegar ein kona spyr hvort hann hafi skrifað undir sjálfviljugur. Önnur kona æpir: „Þeir neyddu ykkur, þeir börðu ykkur.“
Árangurstengdar greiðslur og kvóti
Þeir sem koma og nema menn á brott til að skrá þá í herinn eru ekki auðkenndir með nokkrum hætti. Þeir klæða sig bara í hversdagsfatnað. Mögulega er þarna um sérstaka málaliða að ræða sem hafa tekið að sér að smala í herinn og fá greitt í samræmi við árangur. Þetta er ekki aðferðafræði sem nýtur formlegrar blessunar ríkisstjórnarinnar en hefur þó fengið að viðgangast. Hefur ríkisstjórnin farið þá leið að gefa sveitarfélögum ákveðinn kvóta hvað nýliðun í hernum varðar. Það er svo undir sveitarfélögunum komið að uppfylla þennan kvóta og munu sum þeirra hafa gripið í framangreindar aðferðir.
Þetta kemur í stað eiginlegrar herkvaðningar, enda hefur Pútín ítrekað gagnrýnt Úkraínu fyrir að beita harkalegum aðgerðum til að draga herkvadda karlmenn í herinn.
„Við sjáum það daglega í sjónvarpinu og á netinu hvernig Úkraína, þeir grípa fólk eins og heimilislausa hunda og draga að víglínunni,“ sagði Pútín snemma í september. „Hér fer fólk af eigin dáðum, eins og þið vitið, og skrifar undir samning.“