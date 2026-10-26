Utanríkisráðherrann skýtur til baka eftir að Trump urðaði yfir Norðmenn út af Nóbelsverðlaununum

Donald Trump Bandaríkjaforseti er ekki Nóbelsverðlaunahafi og er sármóðgaður yfir því. Þetta fór ekki fram hjá gestum á kosningafundi forsetans í Michigan á dögunum þar sem Trump gagnrýndi að friðarverðlaunin hafi í ár farið til „konu sem enginn hefur heyrt um“.
Það var suðurafríski mannréttindalögfræðingurinn Navi Pillay sem hlaut friðarverðlaunin í ár og Trump er ekki skemmt. Hann neitar eins að sætta sig við það að norska ríkisstjórnin hefur ekkert um það að segja hver fær verðlaunin eftirsóttu.
„Ég sagði: „Hvað með mig? Veita þeir tvenn verðlaun?“ Spáið í þessu, ég verð að sætta mig við þetta. Þannig ég er ekki hrifinn af Noregi. Satt best að segja er Noregur glataður staður. Noregur er reyndar orðið skítaland.
Danmörk? Tökum við þeim og Svíþjóð? Noregur? Ég held nú ekki því ég fékk ekki friðarverðlaun Nóbels. Ég vil ekki sjá neinn frá Noregi, ég vil ekkert hafa með Noreg að gera.“
Gestum kosningafundarins fannst forsetinn sniðugur. Það finnst norskum embættismönnum þó ekki. Utanríkisráðherra Noregs, Espen Barth Eide, sagði í samtali við norska ríkissjónvarpið í gær:
„Hann veit vel að Nóbelsnefndin er sjálfstæð. Við höfum minnt hann á það, ef einhver er að velta því fyrir sér, og þannig er það enn.“
Trump er á öðru máli. Hann sagði í janúar að það væri fásinna að halda öðru fram en að norska ríkisstjórnin hefði eitthvað um verðlaunin að segja. Vissulega sé þarna nefnd, en norsk yfirvöld stýri henni, sama þótt þau haldi öðru fram.