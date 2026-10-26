Mikið uppnám skapaðist eftir að flugfreyja sá hvað farþegi var að skrifa á símann sinn

Töluvert uppnám varð um borð í farþegaflugvél í innanlandsflugi í Bandaríkjunum á laugardag þegar flugfreyja sá að farþegi var að skrifa skilaboð á síma sinn um að hann ætlaði að ræna vélinni, sem var snarlega snúið við.
Í tilkynningu frá flugmálayfirvöldum sem send var fjölmiðlum vestanhafs segir að atvik hafi átt sér stað á laugardag um borð í farþegaþotu United Airlines sem var á leið frá Las Vegas til Newark í New Jersey. Um borð voru 150 farþegar og sex manna áhöfn. Flugfreyja sá að einn farþegi vélarinnar var að skrifa á síma sinn, það sem virtist vera skilaboð, um að hann ætlaði sér að ræna vélinni.
Að sögn gaf flugfreyjan sig ekki á tal við viðkomandi farþega heldur lét flugstjórann vita. Flugstjórinn tilkynnti þá flugumferðastjórn hvers kyns var og að hann myndi snúa við og fljúga vélinni aftur til Las Vegas. Vélin var þá nýfarin í loftið.
Flugumferðarstjóri spurði hvort gripið hefði verið til einhverja ráðstafana gagnvart farþeganum svo sem að fjötra hann. Flugstjórinn sagði svo ekki vera þar sem farþeginn væri ekki meðvitaður um að áhöfnin vissi af því sem hann hefði skrifað.
Flugvélin lenti heildu og höldnu í Las Vegas og lögregla var kölluð til en þegar þessi orð eru rituð höfðu bandarískir fjölmiðlar ekki upplýsingar um hvort umræddur farþegi var handtekinn. Litlar upplýsingar voru gefnar í yfirlýsingu flugmálayfirvalda aðrar en þær að flugvélinni hefði verið snúið við vegna óláta farþega.
Farþegarnir héldu sína leið til Newark í gær sunnudag en hvort farþeginn sem skrifaði þessi óhugnanlegu orð var þar á meðal er ekki vitað, en málið er sagt vera í rannsókn hjá flugmálayfirvöldum.