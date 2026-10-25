Segir frá því hvernig Grey’s Anatomy hjálpuðu honum að bjarga 19 börnum í skólarútu

Maður, sem tókst að bjarga 19 nemendum eftir að hafa gripið inn í neyðartilvik um borð í rútu, segir að þættirnir Grey's Anatomy hafi hjálpað honum að bjarga mannslífum.
Hinn 27 ára gamli Ebro Ahmed hikaði ekki við að ganga inn í erfiðar aðstæður og bjargaði 19 nemendum þegar bílstjóri skólarútu þeirra virtist fá flogakast. Skólarútan ók framhjá Ahmed á um 16 km hraða með opnar dyr og blikkandi ljós, í Saint Paul í Minnesota fyrr í vikunni (þann 19. október).
„Þegar hann ók framhjá mér fékk ég mikið áfall,“ sagði hann í samtali við NBC. „Ég hikaði í smástund, en hugsaði svo... þetta er of galið til að vera ekki raunverulegt. Ég stökk því bara um borð og gerði það sem þurfti að gera.“
Ahmed tók fram að það hefði hjálpað honum að takast á við aðstæðurnar af yfirvegun að hafa horft á þættina Grey’s Anatomy.
„Í Grey’s Anatomy sér maður lækna aldrei missa stjórn á sér eða verða skelfingu lostna. Ég veit að þetta er allt leikið og þess háttar, en ég vissi því að ég ætti að halda ró minni og hugsa hlutina vel í gegn,“ sagði hann. „Mér fannst þetta í raun vera skylda mín. Þetta eru börn, skilurðu. Jafnvel þótt ég hefði látið lífið, hefði það samt verið þess virði.“
Eftir að hafa fundið bremsuna og stöðvað ökutækið hringdi Ahmed í neyðarlínuna til að fá aðstoð. Í samtali við ABC News, þar sem hann ræddi um börnin um borð, bætti hann við: „Sum voru að öskra. Önnur voru róleg. Þessar tvær stúlkur fremst í vagninum hjálpuðu mér virkilega mikið. Ég henti símanum mínum og gleraugunum mínum til annarrar þeirra og bað hana um að halda á þessu.“
Skólayfirvöld í Saint Paul staðfestu síðar að upp hefði komið neyðartilvik tengt heilsu um borð, og að bílstjórinn væri nú kominn heim eftir að hafa verið útskrifaður af sjúkrahúsi.
„Önnur rúta kom til að sækja nemendurna svo þeir gætu haldið áfram leið sinni heim,“ skrifuðu þau.
Í yfirlýsingu á Facebook bættu skólayfirvöld við: „Takk, Ebro! Það að aðstoða bílstjórann og tryggja að nemendur okkar kæmust heilir heim gerir þig að sannri hetju!“ „Ég held að hver sem er í sömu stöðu og ég hefði gert það sama,“ svaraði hann.