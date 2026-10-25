Nýjar reglur Airbnb banna ýmsar ósanngjarnar kröfur gestgjafa

Airbnb hyggst taka hart á gestgjöfum sem gera ósanngjarnar kröfur til gesta sinna.
Gestgjöfum er ekki lengur heimilt að biðja gesti um að þvo upp og ganga frá borðbúnaði, eða að taka rúmfötin af rúmunum. Ferðaþjónusturisinn sendi gistigjöfum tölvupóst á miðvikudag þar sem greint var frá nýrri stefnu sem tekur gildi þann 20. nóvember. Mun hún taka til allra bókana sem gerðar eru á og eftir þá dagsetningu.
Samkvæmt reglum um „húsreglur“ (e. House Rules) verða allar reglur og beiðnir að koma fram í sérstökum hlutum fyrir „húsreglur“ og „beiðnir“ í skráningu gistigjafans. Airbnb bannar aðrar reglur, hvort sem þær eru sendar gestum í skilaboðum eða settar fram á skiltum inni í húsnæðinu.
Nú eru sjö staðlaðar húsreglur sem gestgjafar geta bætt við prófílinn sinn, þar á meðal tvær nýjar reglur, hámarksfjöldi gesta sem gista og læsing húsnæðis við útritun, sem og kyrrðartíma og hvort gæludýr, reykingar, viðburðir eða auglýsingamyndataka séu leyfð.
Eigendur eignarinnar hafa þá möguleika á að skrifa sínar eigin beiðnir. Hins vegar notar Airbnb gervigreind til að greina „órökstuddar“ beiðnir.
Þegar gestgjafar skrifa beiðnir sínar verða merkt orð undirstrikuð með rauðu.
„Til dæmis er gestgjöfum almennt ekki heimilt að: Biðja gesti um að ljúka verkefnum sem krefjast mikillar fyrirhafnar eða tíma, eða sem venjulega yrðu unnin af ræstingarfólki, þar á meðal að taka af rúminu, flytja rusl af staðnum eða þvo og ganga frá leirtaui,“ segir í stefnunni.
Á upplýsingasíðu um „mikilvægu breytingarnar“ útskýrir Airbnb enn fremur: „Til að ákvarða hvort beiðni sé sanngjörn tökum við tillit til tegundar skráningar eða gistingar og viðeigandi staðbundinna þátta. Við gætum veitt undantekningar út frá aðstæðum þínum.
„Til dæmis gæti verið sanngjarnt að biðja gesti um að farga rusli í dýraheldu íláti í bjarnalandi eða biðja gesti um að takmarka sturtutíma vegna staðbundinna vatnstakmarkana vegna þurrka.“
Gestir sem kvarta yfir þrifbeiðnum en greiða jafnframt skyldubundið þrifagjald hefur lengi verið vandamál í Airbnb gistingum. Það er oft ástæða sem ferðalangar nefna fyrir því að velja að gista á hóteli í stað skammtímaleigu.
Árið 2023 kynnti Airbnb hluta sem kallast „áður en þú ferð“ á skráningum, þannig að gestir gætu skoðað leiðbeiningar um útritun á skráningarsíðu eignarinnar áður en þeir bókuðu.
Susan Wheeldon, landsstjóri Airbnb fyrir Ástralíu og Nýja-Sjáland, sagði á þeim tíma að uppfærslan gerði gestum kleift að gefa ábendingar um leiðbeiningar um útritun og að skráningar með endurteknum lágum einkunnum vegna óeðlilegra athafna yrðu fjarlægðar af Airbnb.