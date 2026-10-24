Arnarhreiður Hitlers aldelda - Lögreglu grunar að um íkveikju sé að ræða

Arnarhreiðrið, eða Kehlsteinhaus, stendur nú ljósum lögum en þetta sögufræga hús var áður sumardvalarstaður Adolfs Hitlers. Slökkvilið er á vettvangi að reyna að ráða niðurlögum eldsins en slökkvistarfið er erfitt þar sem aðgengi fyrir slökkvibíla er ekki gott, en Arnarhreiðrið stendur á fjallsbrún í Ölpunum í suðausturhluta Þýskalands. Frá þessu greina þýskir miðlar.
Um sögufrægt hús er að ræða og gjarnan er talað um það sem sumarhús Hitlers, þó að hann hafi sjaldan dvalið þar. Undanfarin ár hefur húsið hýst safn um nasismann og er um vinsælan ferðamannastað að ræða. Lögreglan í Berchtesgaden segir í samtali við Bild að húsið sé alelda. Talið er að um íkveikju sé að ræða. Lögregla mætti mótorhjóli á leið sinni á vettvang og hefur ökumaður þess verið handtekinn. Ekki liggur þó fyrir hvort ökumaðurinn hafi kveikt í Arnarhreiðrinu.
Lögregla telur að Arnarhreiðið hafi verið mannlaust og að ekki hafi orðið slys á fólki.