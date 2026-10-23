Þingmaður demókrata sökuð um að hafa gifst bróður sínum - Svar hennar þótti óvenju varfærið

Það er ekki oft sem bandarískir þingmenn þurfa að neita því opinberlega að hafa gengið í hjónaband með systkini sínu. Það gerðist þó í vikunni en þingmaður demókrata, Ilhan Omar, hefur verið sökuð um að hafa gengið í málamyndahjónaband til að tryggja meintum bróður sínum dvalarleyfi.
Omar kom til Bandaríkjanna árið 1995, þá sem flóttamaður frá Sómalíu. Árið 2009 gekk hún að eiga Ahmed Elmi, sem er þremur árum yngri en hún. Þau skildu árið 2017.
New York Post (NYP) greinir frá því í dag að margt bendi til þess að um málamyndahjónaband hafi verið að ræða og telur miðillinn eins líkur á því að Elmi og Omar séu systkini. Miðillinn rekur að erfitt sé að rekja forsögu þingmannsins áður en hún fluttist til Bandaríkjanna, en mikið af gögnum frá Sómalíu hafi farið forgörðum eða týnst. Móðir hennar mun hafa látið lífið þegar Omar var ung og eftir það hafi fjölskyldan klofnað í tvennt, annar hlutinn fór til Bretlands og hinn til Bandaríkjanna.
Ekki er ljóst hverjir foreldrar Elmi eru en hann var búsettur í London áður en hann flutti til Bandaríkjanna. Þar bjó hann með sómalskri konu sem heitir Leila Nur Said en faðir hennar mun, samkvæmt hjúskaparvottorði sem NYP aflaði frá Bretlandi, vera hermaður að nafni Nur Said Elmi sem var háttsettur í sómalska hernum á einræðistíma sem sendi milljónir á flótta.
Heimildarmenn NYP telja að herforinginn Nur Said Elmi sé líka faðir Omar, en þegar hann lést árið 2020 bárust bæði þingmanninum og Leilu samúðarkveðjur.
Omar eignaðist sitt þriðja barn á meðan hún var gift Ahmed Elmi, árið 2012, en þó ekki með honum heldur með Ahmed Abdisalan Hirsi, fyrrum sambýlismanni hennar, sem var jafnframt faðir eldri barna hennar sem fæddust 2003 og 2005.
Þingmaðurinn hefur haldið því fram að hún og Elmi hafi skilið að borði og sæng árið 2011 en þau hafi ekki gengið frá skilnaði fyrr en nokkrum árum síðar. NYP hefur eins gögn undir höndunum sem sýna að Omar og fyrri maður hennar gerðu sameiginlegar skattskýrslur árin 2014 og 2015, en þá var Omar enn gift meintum bróður sínum. Omar og Hrisi giftu sig svo árið 2018, en það sama ár afturkallaði Elmi umsókn sína um varanlegt dvalarleyfi í Bandaríkjunum á grundvelli hjúskapar.
Árið 2020 hafði Daily Mail það eftir aðila sem þekkti til Omar að þingmaðurinn hefði talað um Elmi sem bróður sinn í London á sínum uppvaxtarárum í Minnesota. Hafi hún rætt það við aðra í samfélagi sómalskra innflytjenda að bróður hennar vantaði pappíra, eða dvalarleyfi. NYP gefur einnig til kynna að Elmi sé ekkert mikið fyrir konur almennt, en Omar sé eina konan sem hefur verið hægt að tengja við ástarlíf hans, ef marka megi hjúskaparvottorð þeirra. Af samfélagsmiðlum megi ráða að Elmi þyki gaman að klæða sig í skrautleg föt og fá sér í glas með myndarlegum karlmönnum í London.
Omar hefur þverneitað því að um málamyndahjónaband hafi verið að ræða. Þegar borið var undir hana hvort Elmi væri mögulega skyldmenni hennar var hún ekki eins afdráttarlaus og sagði: „Nei, ekki svo ég viti til“ en NYP lýsir svarinu sem varfærnu.