Flugfarþegi forviða þegar beðið var um þjórfé við sjálfsafgreiðslukassa: „Er ástandið í heiminum orðið svona?“

Nýlegt myndband á TikTok hefur leitt í ljós að verslun á flugvelli hvetur viðskiptavini til að velja 18% þjórfé við sjálfsafgreiðslukassa. Dr. Clay Moss birti nýlega myndband á TikTok þar sem sjálfsafgreiðslukassi á flugvelli hvatti hann sjálfkrafa til að greiða þjórfé. Læknirinn varð forviða (ekki er tilgreint hvaða flugvöllur er um að ræða) þegar hann ætlaði að kaupa vatnsflösku, sem var nú þegar verðlögð dýrum dómum, og sá að hann var sjálfkrafa hvattur til að greiða 18% þjórfé.
Dr. Moss sýndi afgreiðslustöð verslunarinnar, en hann virðist nýta fyrirfram ákveðna stillingu, sem hvetur viðskiptavini til að greiða 10%, 15% eða 18% þjórfé með sjálfvirkum valkosti. Þótt Dr. Moss hafi séð þennan möguleika hjá öðrum söluaðilum, vantaði eitt veigamikið atriði: starfsmann. Verslunin á flugvellinum var alfarið sjálfsafgreiðsluverslun og enginn starfsmaður var sjáanlegur í nágrenninu.
Dr. Moss lagði síðan fram tvær einfaldar spurningar: Hefur þróunin í kringum þjórfé farið úr böndunum og hvert fara peningarnir?
„Hverjum er ætlað þetta sjálfvirka 18% þjórfé sem ég þarf að smella til að sleppa við? Hverjum er ég að gefa þjórfé hér? Erum við virkilega komin á þennan stað?“ sagði Dr. Moss í myndbandinu.
Hann bætti við að í flestum tilfellum renni þjórfé til starfsfólks verslunarinnar, til dæmis afgreiðslufólks eða þjónustufólks, eða að því sé safnað í sameiginlegan pott sem starfsfólkið skiptir á milli sín í lok vaktar. En hvað gerist þegar greiðslukerfið er í eigu og rekstri þriðja aðila?
„Ef notað er greiðslukerfi eða smáforrit frá þriðja aðila fer þjórféð í gegnum það kerfi til söluaðilans; reglur um hvernig því er skipt á milli starfsmanna eru mismunandi eftir fyrirtækjum og vinnuveitendum,“ skrifaði Dr. Moss í textanum með myndbandinu.
Þar sem menningin í kringum þjórfé hefur orðið mikið deiluefni, létu notendur á TikTok í sér heyra og deildu skoðunum sínum í athugasemdakerfinu við myndbandið. Einn notandi gekk meira að segja svo langt að stinga upp á því að viðskiptavinir ættu að fá greitt fyrir „vinnuna“ sína.
„Vá, mér finnst að ef maður afgreiðir sig sjálfur ætti maður að fá 20% afslátt. Maður er jú að vinna verkið,“ skrifaði notandinn. Annar skrifaði einfaldlega: „Þetta er algjör svindl-tilraun.“ Sá þriðji bætti við: „Ég hata þjórfé-menninguna í Bandaríkjunum.“
Dr. Moss gaf síðan ráð fyrir þá sem rekast á þessa lúmsku tækni: Í fyrsta lagi: hafnaðu einfaldlega þjórféinu og veldu valkostinn „ekkert þjórfé“.
Ef þú vilt fá nánari upplýsingar um hvert þjórféið fer, ráðleggur Dr. Moss fólki að spyrja einfaldlega starfsmanninn við afgreiðsluborðið ef þar er einhver starfsmaður.