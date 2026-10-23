Braut iPhone Duo saman 10.000 sinnum til að sýna hvernig skjárinn myndi líta út eftir margra ára notkun

YouTube-notandi hefur prófað hversu endingargóður iPhone Duo er eftir mikla notkun. Síminn er fyrsti samanbrjótanlegi sími Apple og hann er ekki ódýr.
Tim Pan frá MediaStorm prófaði iPhone Duo með því að brjóta hann saman 500 sinnum til að sjá hvernig hann liti út í kjölfarið. Í samanburðarmyndbandi, þar sem borinn var saman glænýr Duo og tæki sem hafði verið brotið saman hundruðum sinnum, komst Pan að því að fellingin verður „dýpri“ eftir því sem tækið er notað meira.
„En þegar við snertum hann og stillum skjáinn á mikla birtu, sést þetta í raun ekki,“ bætti tæknisérfræðingurinn við.
Því næst setti Pan símann í alvöru próf; hann lét vél brjóta hann saman alls 10.000 sinnum, bæði við stofuhita og eftir að hafa kælt hann niður í -20°C (-4°F). Það kom á óvart að Duo-síminn stóðst báðar prófanirnar og fellingin varð ekki fyrir verulegum áhrifum, þrátt fyrir mikla notkun.
„Eftir 10.000 samfelldar samanbrotningar við stofuhita, auk 1.000 til viðbótar við -20°C, getum við loks staðfest að lamirnar virka enn mjög mjúklega. Þær hjálpa enn til við að opna símann, rétt eins og þær gerðu fyrsta daginn.“
Síminn slapp þó ekki alveg við slit; Pan benti á að fellingin hefði dýpkað enn frekar. Hann komst einnig að því að smáagnir, eins og hár og sandur, gætu hugsanlega komist inn í lamirnar ef símanum er haldið í ákveðnum hornum. Að lokum komst hann þó að þeirri niðurstöðu að byggingarlag iPhone Duo væri í heildina „mjög sterkt“.