Úrskurðuðu 18 mánaða dreng látinn: Fimm tímum síðar komu ótrúleg mistök í ljós

Átján mánaða drengur í Arizona í Bandaríkjunum fannst á lífi í líkhúsi sjúkrahúss rúmum fimm klukkustundum eftir að læknir hafði úrskurðað hann látinn.
Móðir drengsins segist hafa heyrt hann anda þegar hún kvaddi hann í hinsta sinn. Læknirinn fullvissaði hana hins vegar um að um ósjálfráð andköf væri að ræða og að frekari tilraunir til að bjarga lífi hans myndu aðeins lengja þjáningar hans.
Datt ofan í sundlaug
Atvikið átti sér stað þann 8. febrúar síðastliðinn þegar Vincent Fiordilino fannst meðvitundarlaus í sundlaug við heimili fjölskyldunnar í Gilbert í Arizona. Ættingi hóf þegar endurlífgun og var drengurinn fluttur í skyndi á Mercy Gilbert Medical Center-sjúkrahúsið.
Þar reyndu læknar að bjarga lífi hans en klukkan 18:20 úrskurðaði læknirinn Aryan Toosi að Vincent litli væri látinn.
Móðir drengsins, Alexus Fiordilino, segir í viðtali við NBC News að hún hafi talið sig heyra son sinn anda þegar hún faðmaði hann í hinsta sinn. Læknirinn hafi hins vegar sagt að frekari lífgunartilraunir myndu aðeins lengja þjáningar hans.
„Ég vildi ekki að hann þjáðist. Mér virtist sem þau hefðu gert allt sem þau gátu,“ segir móðirin í viðtalinu.
Hitinn 2-4 gráður
Samkvæmt lögregluskýrslu urðu lögreglumenn einnig varir við að drengurinn virtist taka andköf eftir að hann hafði verið úrskurðaður látinn. Hjúkrunarfræðingur taldi hins vegar að um ósjálfráð andköf væri að ræða sem gætu komið fram þótt hjartað væri hætt að slá.
Drengurinn var því fluttur í kæliherbergi sjúkrahússins, þar sem hitastigið var aðeins um tvær til fjórar gráður.
Klukkan 23:52, fimm og hálfri klukkustund eftir að Vincent hafði verið úrskurðaður látinn, kom starfsmaður réttarmeinafræðiyfirvalda til að sækja lík hans. Þá uppgötvaðist að drengurinn var enn á lífi.
Foreldrar hans voru á þeim tíma í yfirheyrslu hjá lögreglu þegar rannsóknarlögreglumaður færði þeim tíðindin.
„Við hjónin öskruðum af létti. Við grétum og lofuðum Guð. Að fá fyrst að heyra að hann væri dáinn og komast síðan að því að hann væri það ekki er tilfinning sem er ómögulegt að lýsa,“ segir Alexus.
Glímir við alvarlegan heilaskaða
Vincent var fluttur með þyrlu á barnasjúkrahús í Phoenix. Hann lifði af en hlaut alvarlegan heilaskaða og glímir við fötlun. Hann getur hvorki kyngt né setið uppréttur án aðstoðar, er ófær um að skríða og fær krampaköst.
Lögmaður fjölskyldunnar hefur boðað formlega kvörtun gegn lækninum og sjúkrahúsinu. Þá hefur hann afhent lögreglu gögn sem hann telur sýna að læknirinn hafi byggt ákvörðun sína á röngum upplýsingum. Lögreglan hefur komið gögnunum áfram til embættis ríkissaksóknara Arizona, sem hefur ekki ákveðið hvort málið verði tekið til rannsóknar.
Vincent er nú kominn heim til fjölskyldu sinnar og segir móðir hans að honum fari hægt batnandi.
„Þetta er eitthvað sem ég vona að ekkert annað foreldri þurfi nokkurn tíma að upplifa,“ segir hún.