Sást á mynd sem skelfdi heimsbyggðina – Nú segist Ísraelsher hafa drepið hann

Ísraelsher segist hafa fellt síðasta liðsmann Hamas sem tók þátt ráninu og morðinu á hinni 22 ára Shani Louk í hryðjuverkaárásunum á Ísrael 7. október 2023.
Louk var meðal þeirra sem sóttu Nova-tónlistarhátíðina þegar liðsmenn Hamas réðust á hátíðargesti og myrtu hundruð manna.
Maðurinn hét Tamer Muhammad Ibrahim al-Sabbagh og var felldur í loftárás á þriðjudag, að sögn ísraelska hersins. Hann var einn þeirra sem sáust á ljósmynd sem fór eins og eldur í sinu um heiminn í kjölfar árásarinnar. Á myndinni mátti sjá hálfnakið lík Louk á pallbíl, umkringdan vopnuðum liðsmönnum Hamas sem virtust sigri hrósandi.
Al-Sabbagh sat við hlið líksins á pallbílnum, en myndin varð eitt þekktasta tákn þeirrar grimmdar sem einkenndi árásirnar 7. október.
Fram kemur í umfjöllun New York Post að mennirnir sem tóku þátt í ráninu á Louk hafi verið nafngreindir skömmu eftir árásina. Aðrir liðsmenn hópsins hafi verið felldir í átökunum á Gaza undanfarin ár.
Samkvæmt upplýsingum frá ísraelska hernum og öryggisstofnuninni Shin Bet var al-Sabbagh staddur í Jabalia á norðurhluta Gaza þegar ísraelski herinn gerði árás á hann. Þar er hann sagður hafa unnið að undirbúningi nýrra árása gegn ísraelskum hermönnum og óbreyttum borgurum.
Ísraelsk yfirvöld halda því jafnframt fram að hann hafi tekið þátt í tilraunum til að endurreisa hernaðargetu Hamas á svæðinu og þannig brotið gegn gildandi vopnahléi.
„Hryðjuverkamaðurinn var felldur til að eyða þeirri ógn sem af honum stafaði,“ sagði í yfirlýsingu ísraelska hersins.
Í sömu loftárás var Akram Bassam Shaaban Yassin einnig felldur. Ísraelsk yfirvöld segja hann hafa verið háttsettan liðsmann Hamas.
Shani Louk var þýsk-ísraelsk húðflúrlistakona sem var stödd á Nova-tónlistarhátíðinni þegar Hamas-liðar gerðu áhlaup á svæðið. Meira en 360 manns voru myrtir í árásinni á hátíðina.
Örlög Louk vöktu gríðarlega athygli um allan heim, ekki síst vegna myndanna af líki hennar á pallbílnum. Það var síðan í maí 2024 sem ísraelskir hermenn fundu líkamsleifar hennar í hernaðaraðgerð í Rafah á Gaza. Hún var í kjölfarið jarðsungin við fjölmenna athöfn í Ísrael.