Saksóknarar vilja dauðarefsingu yfir ungu móðurinni

Bandarísk móðir sem hélt því fram að 18 mánaða gamlir tvíburar hennar hefðu látist af völdum bólusetninga á nú yfir höfði sér dauðarefsingu.
Saksóknarar í Idaho-ríki telja að konan hafi í raun kæft börnin til bana en verjandi hennar segir ákæruna byggða á afar veikum grunni.
Konan, Andrea Shaw, er 23 ára gömul og hefur verið ákærð fyrir morð af fyrstu gráðu á börnum sínum, Tyson og Dallas, sem fundust látin í rúmi sínu þann 1. maí 2025.
Shaw hefur staðfastlega neitað sök og haldið því fram að börnin, drengur og stúlka, hafi veikst eftir að hafa fengið inflúensubólusetningu og aðrar hefðbundnar barnabólusetningar átta dögum fyrir andlátið.
Fréttastofan AP greinir frá því að saksóknarar hafi nú tilkynnt dómstólum að þeir muni krefjast dauðarefsingar yfir Shaw. Að þeirra mati benda niðurstöður krufningar til þess að börnin hafi verið kæfð og segir saksóknari að köfnun sé „eina hugsanlega skýringin“ á dauða þeirra.
Samkvæmt dómskjölum fór Shaw með tvíburana á bráðamóttöku daginn eftir bólusetningarnar. Hún sagði börnin óvenju slöpp og að þau virtust vera með hita.
Læknir taldi einkennin líklega tengjast bólusetningunum. Börnin fengu hitalækkandi lyf og íspinna áður en þau voru send heim.
Átta dögum eftir bólusetningarnar fundust þau látin.
Verjandi Shaw, Joseph Filicetti, segir kröfu saksóknara um dauðarefsingu fráleita og bendir á að dánardómstjóri sýslunnar hafi ekki getað ákvarðað dánarorsök barnanna.
Saksóknarar telja fjögur atriði réttlæta kröfu um dauðarefsingu yfir Shaw. Þau eru að tvö morð hafi verið framin samtímis, að verknaðurinn hafi verið sérstaklega hrottalegur, að Shaw hafi sýnt mannslífum algjört skeytingarleysi og að samfélaginu standi ógn af henni.
Shaw hefur setið í gæsluvarðhaldi án möguleika á lausn gegn tryggingu. Gert er ráð fyrir að réttarhöld yfir henni hefjist í janúar.