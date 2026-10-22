Flugfreyja útskýrir hvers vegna farþegar veikjast í flugvélum og gefur ráð til að koma í veg fyrir það

Hefur þér einhvern tímann liðið illa eða orðið veikur eftir að hafa verið tímunum saman í flugvél? Þú ert ekki einn um það, og samkvæmt flugfreyju er til fullkomlega rökrétt skýring á þessu.
Naomi Rotolo, flugfreyja hjá lággjaldaflugfélaginu Ryanair, segir það algengt að farþegar veikist um borð í vélum. Í samtali við SlotsLV útskýrir hún að það sé einföld leið til að forðast veikindi eftir flugferð.
Í stuttu máli: Hugsaðu þig tvisvar um áður en þú lokar loftrásinni fyrir ofan höfuðið á þér.
Við vitum öll að það getur orðið ansi kalt í flugvélum þegar loftrásirnar blása frá sér ísköldu lofti, en flugfélögin gera þetta af mjög góðri ástæðu. Naomi útskýrir: „Farþegar ættu alltaf að nota loftrásina fyrir ofan sig til að tryggja að það sé stöðugt, en vægt, loftflæði í kringum þá.“
„Þetta væga loftflæði hjálpar til við að draga úr áhrifum sýkla og rykagna sem gætu verið í rýminu í kringum þig. Þótt það sé vel þekkt að kalt geti verið í flugvélum, þá er það ekki kuldinn sem gerir farþega veika; það eru sýklarnir sem loða við kyrrstætt loft.“
„Sú hugmynd að loftkælingin geri fólk veikt er algjör mýta. Jú, hún getur valdið þurrki í nefi og munni, en í raun myndar hún eins konar „lofttjald“ sem blæs sýklum í burtu frá þínu persónulega rými.“
Naomi fór síðan yfir þrjú hreinlætisráð sem allir farþegar ættu að hafa í huga til að halda heilsu í flugi.
Í fyrsta lagi er líklega best að snerta ekki gólfið um borð. Hugsaðu bara um hversu margir skór hafa verið þar.
Þar að auki ráðleggur Naomi fólki að láta ekkert snerta gólfið. Hún útskýrir: „Farðu aftur í skóna áður en þú ferð á klósettið; gólfið þar er oft blautt og trúðu mér, það er ekki vatn.
„Þetta snýst líka um öryggi; ef ókyrrð verður skyndilega, eða ef þarf að hreyfa sig hratt, viltu ekki vera berfættur.“
„Ég mæli líka með því að geyma eigur þínar annars staðar en á gólfinu; notaðu farangurshólfin fyrir ofan sætin eins mikið og hægt er.“
Flugfreyjan ráðleggur farþegum einnig að þrífa borðið fyrir framan sig, og segir að sótthreinsiklútar séu algjör nauðsyn. „Ef ég þyrfti að velja einn hlut sem best er að snerta ekki í flugvél, þá er það felliborðið. Þrífðu það áður en þú leggur nokkuð á það, jafnvel þótt það sé bara síminn þinn. Trúðu mér, enginn þrífur það á milli fluga eins oft og þú heldur.“
Að sögn Naomi skiptir fatnaðurinn sem þú klæðist einnig miklu máli þegar kemur að hreinlæti í flugvélum.
„Ég klæði mig alltaf í lögum og tek með mér léttan trefil eða hettupeysu. Loftið í flugvélinni er þurrt og við viljum að loftkælingin haldist í gangi; að halda á sér hita og vera þægilega klædd hjálpar líkamanum að takast á við aðstæðurnar,“ bætti flugfreyjan við. „Ég klæðist líka lokuðum, þægilegum skóm og sokkum, aldrei berfætt eða í flip-flop-sandölum, bæði vegna hreinlætis og öryggis.“