Vill að flokkur sinn finni konur sem ekki hafa gengist undir „furðulegar“ fegrunaraðgerðir

Sjónvarpskonan Meghan McCain er íhaldsmegin í lífinu enda dóttir John McCain, sem var öldungardeildarþingmaður í repúblikana í rúm 30 ár. Meghan telur að flokkur hennar glími við ákveðinn ímyndavanda sem bregðast þurfi við. Konur í flokknum þurfi að slaka á fegrunaraðgerðunum.
Þetta kom fram í færslu sem sjónvarpskonan ritaði eftir að athafnakonan Susan Dell og nýskipaður sendiherra, Barbera Thornhill, voru hafðar að háði og spotti í netheimum.
„Ég ætla að segja svolítið umdeilt sem á eftir að reita marga til reiði. Repúblíkanar þurfa virkilega að fara að lyfta upp og tefla fram fleiri konum í flokknum okkar sem ekki hafa farið í furðulegar eða mislukkaðar lýtaaðgerðir sem eru bæði truflandi og verða tilefni háðs á netinu.“
Susan Dell er eiginkona forstjóra tölvuframleiðandans Dell en þau hjónin hafa heitið því að styrkja bandarísk börn með sérstökum fjárstuðningi, eða Trump-bankareikningum eins og styrkirnir kallast. Susan er á sjötugsaldri og hefur reynt að nýta lýtalækningar til að viðhalda unglegu útliti, en netverjar að henni hafi þar ekki tekist vel til. Hefur afrakstri fegrunaraðgerðanna verið lýst sem svokölluðu Mar-a-Lago andliti sem mörgum þykir áberandi á konum í nærumhverfi Donald Trumps Bandaríkjaforseta.
Netverjar höfðu varla lokið við að uppnefna Susan þegar ríkisstjórnin tilkynnti að Barbera Thornhill hefði verið skipuð sendiherra og ætlaði þá allt um koll að keyra.
Ekki voru allir sáttir með færslu Meghan, sem hún reyndar sá spáði fyrirfram. Hún var gagnýnd fyrir að einblína á útlit kvennanna frekar en afrek þeirra.
„Finnst þér gjafmildi Susan Dell truflandi? Fólk ætti ekki að vera svo smásálarlegt að það horfi alfarið framhjá því jákvæði í skiptum fyrir útlit.“
Annar skrifaði: „Þetta pirrar mig ekki Meghan en það veldu rmér viðbjóði að þú sért að gleyma næstum öllum kjörnum konum flokksins. Þessi færsla byggir á vanþekkingu.“
Umræðan varpar einnig ljósi á stærra vandamál, hvernig konur eru dæmdar eftir aldri. Konur í sviðsljósinu eru gagnrýndar fyrir að eldast og líka fyrir að reyna að viðhalda útlitinu.
„Það er hvorki til rétt né röng leið til að eldast,“ sagði lýtalæknirinn Ira Savetsky í samtali við Woman's Wear Daily. „Það er mjög persónuleg ákvörðun þegar einhver ákveður að reyna að hægja á öldruninni.“