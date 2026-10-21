Varnaðarorð móður drengs sem var myrtur af unglingi sem hann spilaði Minecraft við: „Versta martröð allra foreldra“

Lorin LaFave ræddi nýlega við LADbible um hörmulegt fráfall sonar síns, Breck Bednar, sem var myrtur eftir að hafa verið tældur á netinu. Hún sagðist vonast eftir samfélaglegri breytingu í því hvernig ungt fólk notar tækni og að hún hefði lengi verið á móti algeru banni.
Breck, 14 ára sonur LaFave, var myrtur 17. febrúar 2014 af Lewis Daynes, sem var þá 18 ára gamall.
Viðtalið er tekið fyrir frumsýningu heimildarmyndarinnar From Minecraft to Murder: The Killing of Breck Bednar, sem sýnd var á Prime í gær, þriðjudaginn 20. október.
Breck-sjóðurinn, sem hún stofnaði eftir andlát sonar sína, vinnur að því að fræða ungt fólk, foreldra og skóla um öryggi á netinu og forvarnir gegn kynferðisofbeldi.
Hvað varð um Breck Bednar?
Breck var meðlimur í 135. flugþjálfunarsveitinni í Surrey í Bretlandi. Eftir að hann byrjaði að eiga samskipti við Daynes, sem hann spilaði ofbeldisfulla netleiki við, byrjaði hann að neita að fara í kirkju, sagðist ekki þurfa að fara í skólann og snerist fljótt gegn fjölskyldu sinni.
Daynes, tölvuverkfræðingur sem nágrannar lýstu sem einangruðum, tældi Breck í 13 mánuði, keypti handa honum síma á laun og lofaði honum „miklum auðæfum“.
Daynes lokkaði Breck að lokum í íbúð sína í Essex, eftir að hafa logið um hvar hann væri niðurkominn áður. Daynes stakk unglinginn í hálsinn og notaði síðan límband til að binda ökkla hans og úlnliði. Morguninn eftir hringdi Daynes í lögregluna og sagði þeim að Breck hefði reynt að svipta sig lífi og í baráttunni við að bjarga honum hefði hann stungið hann óvart.
Rannsóknarmenn drógu sögu Daynes í efa og árið 2015, aðeins 19 ára gamall, var hann dæmdur í lífstíðarfangelsi fyrir morðið á Breck og honum sagt að hann yrði að afplána að lágmarki 25 ár.
Viðvörun til yngri barna um hætturnar af nettengdri kynferðislegri umgengni
LaFave sagði að hún hefði ítrekað kallað eftir hjálp, þar á meðal til lögreglunnar, af ótta við að sonur hennar væri undir áhrifum „rándýrs“ (e. predator) á netinu, en fannst hún stöðugt rekast á veggi og enginn taka undir áhyggjur hennar.
Hún sagði að þegar Breck lést hefði lítill skilningur verið á því hversu alvarlegt ofbeldi á netinu væri, sérstaklega þegar drengir eru fórnarlömbin. Með því að segja sögu sonar síns er ætlunin að hjálpa börnum að bera kennsl á rauðu flöggin sem benda til ofbeldis.
„Í gegnum árin hafa fórnarlömdin verið of mörg til að telja,“ sagði hún við LADbible. „Foreldrar, jafnvel fagfólk og lögregla hafa öll unnið með okkur. Svo margir hafa sagt að með því að nota sögu Brecks og aðrar raunverulegar sögur sé hún raunverulegri, grípandi og trúverðugri.“
„Við vildum koma þessum skilaboðum á framfæri við yngri og yngri börn“
„Kannski ef Breck og vinir hans hefðu bara heyrt sögu ... því hann var einn af fyrstu grimmdarverkunum.“ Á þeim tíma, sagði LaFave, vildi fólk ekki tala um málið sonar hennar af ótta við að börn yrðu hrædd.
„Enginn vildi tala um þetta. Á þeim tíma sögðu þau að börnin þeirra yrðu hrædd. En ég vil frekar að barnið mitt fái martraðir vegna þess að það er að hugsa um hætturnar af því sem gæti gerst heldur en að vera í skjóli fyrir því, geri mistök og deyi.“
„Þetta hefur verið mjög erfitt stundum, því við vildum koma þessum skilaboðum á framfæri við yngri börn.“
Breska ríkisstjórnin tilkynnti fyrr á þessu ári að hún hygðist koma í veg fyrir að börn yngri en 16 ára fái aðgang að samfélagsmiðlum og á að hrinda því í framkvæmd vorið 2017. Áætlunin mun þó ekki ná til allra samfélagsmiðla.
LaFave sagði að Breck og vinir hans hefðu verið þeir fyrstu til að finna leið til að komast hjá banninu. „Þetta verður aldrei 100 prósent öruggt, en það sem ég vona að verði er samfélagslegbreyting og að við skoðum í raun hverjar þarfir barna eru,“ sagði hún.
„Ég vil að fólk læri af sögu Brecks, því hún er versta martröð allra foreldra.“