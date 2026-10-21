Spilaði lag Taylor Swift á meðan hann reyndi að losa sig við tvö lík

Fyrrverandi ástralskur lögreglumaður, sem er ákærður fyrir að hafa myrt tvo menn, er sagður hafa spilað lag Taylor Swift um morð og yfirhylmingu á meðan hann reyndi að losa sig við lík mannanna.
Þetta kom fram við réttarhöld yfir manninum í Ástralíu, sem breska blaðið The Guardian gerir skil á vef sínum.
Beau Lamarre-Condon, 31 árs, er ákærður fyrir að hafa skotið Jesse Baird og kærasta hans, Luke Davies, til bana á heimili Bairds í Sydney þann 19. febrúar 2024. Hann er sagður hafa notað þjónustuvopn sitt við morðin en hefur neitað sök.
Blár segldúkur og sítrónulykt
Við réttarhöldin á miðvikudag kom fram að lag Taylor Swift, No Body, No Crime, hefði verið spilað í sendibílnum þegar Lamarre-Condon var, samkvæmt ákærunni, að reyna að losa sig við lík mannanna.
Lagið, sem kom út árið 2020 á plötunni Evermore, fjallar um konu sem grunar að eiginmaður vinkonu sinnar hafi myrt hana og losað sig við líkið. Í laginu er síðan lýst hefndarmorði og tilraunum til að hylma yfir það.
Vinkona Lamarre-Condon, sem gengur undir dulnefninu Elizabeth Kennedy fyrir dómi, bar vitni um að lögreglumaðurinn hefði sótt hana á hvítum sendibíl tveimur dögum eftir morðin sem hann er ákærður fyrir.
Hún sagðist hafa talið að þau væru á leiðinni út að borða en í staðinn hefði Lamarre-Condon ekið með hana í um tveggja klukkustunda ferð til Bungonia, um 150 kílómetra frá Sydney.
Kennedy tók eftir bláum segldúk í afturhluta bílsins og sítrónulykt, líkt og nýbúið væri að þrífa hann. Rúður bílsins hefðu verið opnar alla leiðina og loftkælingin stillt á mesta styrk.
„Ekki eitt af hennar þekktari lögum“
Kennedy sagði að Lamarre-Condon hefði verið í sérstaklega góðu skapi á meðan á ferðinni stóð, þrátt fyrir að hann væri, samkvæmt ákærunni, með tvö lík í sendibílnum. Hann hefði spjallað glaðlega um Taylor Swift og Evrópuferð sem þau höfðu verið að skipuleggja.
Kennedy sagði að það hefði verið hann sem setti lagið No Body, No Crime á í bílnum.
„Það var hann sem setti þetta lag á í bílnum. Þetta er ekki eitt af þekktari lögum hennar,“ sagði hún.
Hún sagðist hafa spurt hann hvernig hann þekkti lagið og hann hefði svarað að það væri af plötunni Evermore. Þegar hún reyndi að spila önnur lög af plötunni hefði hann hins vegar ekki þekkt þau.
„Mér fannst því mjög undarlegt að hann skyldi þekkja einmitt þetta lag.“
Verjandinn hefur aðra sögu að segja
Verjandi Lamarre-Condon dró framburð Kennedy í efa og hélt því fram að hún hefði vitað af líkunum í sendibílnum.
Við yfirheyrslur lagði verjandinn þá atburðarás fyrir Kennedy að Lamarre-Condon hefði lyft segldúknum í afturhluta sendibílsins og sýnt henni höfuð hins látna Jesse Baird. Hún hefði þá sjálf líkt aðstæðunum við lag Taylor Swift og sett það á í bílnum.
Kennedy hafnaði þeirri lýsingu alfarið.
Verjandinn sakaði hana jafnframt um að hafa aðstoðað við að losa sig við líkin, meðal annars með því að reyna að sökkva líki Davies í tjörn.
„Ég vissi ekki neitt. Ég er um 152 sentímetrar á hæð og 55 kíló, þannig að ég held að ég gæti ekki einu sinni haldið á líki þótt ég reyndi það,“ svaraði hún.
Lamarre-Condon hefur neitað sök í tveimur ákæruliðum um morð og einum ákærulið um gróft innbrot. Réttarhöldin standa enn yfir.