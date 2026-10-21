Læknir ræddi við 1.500 manns áður en þeir létust - Þetta upplifðu 90% þeirra fyrir dauðann

Dr. Christopher Kerr, læknir í líknarmeðferð, taugalíffræðingur og forstjóri, hefur varið nærri þremur áratugum í að rannsaka andlega og sálræna upplifun fólks sem er að deyja. Niðurstöður hans byggja á viðtölum við meira en 1.500 sjúklinga.
Í hlaðvarpsþættinum Diary of a CEO útskýrði Kerr að skærir draumar og sýnir séu algengir meðal sjúklinga hans þegar dregur að lokum ævinnar. „Mikill meirihluti fólks, tæplega 90%, fer að upplifa mjög sterka drauma eða sýnir,“ sagði hann. „Og helsta þemað er að þeir sjá fólk sem þeir hafa elskað og misst.“
Í þættinum ræðir Kerr um veruleika dauðans og hvað viðtölin leiða í ljós um mannlega vitund. Hann er einnig höfundur metsölubókarinnar Death is But A Dream: Finding Hope and Meaning at Life's End, sem miðar að því að draga úr fordómum gagnvart dauðanum og breyta því hvernig fólk lítur á lok lífsins. Rannsóknir hans á draumum og sýnum í aðdraganda dauðans ögra hefðbundnum læknisfræðilegum viðhorfum til dauðans og sorgarinnar.
Hversu raunverulegir virðast draumar fólks sem er að deyja vera í augum þess?
Kerr segir að orðalagið skipti máli fyrir þá sem upplifa þetta. „Þegar maður spyr þá spurninga af þessu tagi, þá verða þeir hvað mest ósáttir ef maður talar um þetta sem drauma því þetta er ólíkt öllu öðru sem þeir hafa upplifað,“ segir Kerr.
„Þetta eru ekki draumar í þeim skilningi að þeir séu táknrænir. Þetta er ekki ímyndun eða fantasíur. Það þarf ekki að túlka þetta. Ég hef aldrei lent í því að sjúklingur spyrji mig: ‚Hvað heldurðu að þetta þýði?‘“ Í stað þess, sagði hann, upplifa sjúklingar eins konar vissu. „Þeir eru því aldrei í vafa; þegar við biðjum þá um að meta raunveruleikann á kvarðanum 0 til 10, þá er svarið alltaf 10.“
„Þessir draumar draga því aldrei í efa þá staðreynd að viðkomandi sé að deyja. Þeir virðast nánast lyfta fólki upp yfir þá staðreynd,“ sagði Kerr. Hann bætti við að sjúklingar ættu stundum erfitt með að finna orð yfir það sem þeir sæju, en þeir vissu hvernig upplifunin lét þeim líða, sem hann lýsti sem því að vera „eins og maður væri settur saman að nýju“.
„Það sem er svo heillandi er að þegar skoðað er hvað veitir þeim mesta hugarró, þá kemur í ljós að það er að sjá fólk sem er látið,“ bætti hann við.
Í heildina lýsti Kerr upplifunum sem eru algengar meðal sjúklinga hans; þær tengjast tilteknu fólki og sjúklingarnir sjálfir telja þær vera fullkomlega raunverulegar.
Hvenær eiga draumar og sýnir sér stað fyrir dauðann?
Kerr lýsti ferlinu með hliðsjón af svefni. „Að deyja er eins og stigvaxandi svefn. Uppbygging svefnsins breytist, svefnloturnar breytast og smám saman fer fólk að upplifa ýmis konar innri reynslu.“
„Það er rökrétt, ekki satt, að þegar maður er að deyja verði maður hugsi og snúi huga sínum inn á við? Þessi upplifun verður yfirleitt algengari síðustu vikuna eða tvær í lífinu,“ sagði Kerr. Hann bætti við að tíðni þessara atburða ykist eftir því sem dregur nær dauðanum.