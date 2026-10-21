Harmleikur skekur Suður-Wales: Tveggja barna móðir myrt á dvalarheimili

47 ára tveggja barna móðir lést eftir að hafa verið stungin með hnífi á dvalarheimili fyrir eldri borgara í Bridgend í Suður-Wales. Hún reyndi að aka sjálf á sjúkrahús en missti stjórn á bílnum og ók á vegg. Atvikið átti sér stað á mánudag en breskir fjölmiðlar skýrðu frá því í gær.
Konan hét Eleanor Barnfield og starfaði við umönnun íbúa á Ger-y-Nant-dvalarheimilinu. Henni blæddi mikið er hún settist upp í bíl sinn á mánudagsmorgun. Hún ók aðeins um 450 metra áður en hún missti meðvitund undir stýri og skall á vegg.
Sjúkralið og lögreglumenn sem komu á vettvang sáu að Barnfield var með áverka sem tengdust ekki árekstrinum, stunguáverka. Hún var flutt á Princess of Wales-sjúkrahúsið, en þar var hún úrskurðuð látin.
61 árs karlmaður var handtekinn síðar um daginn, grunaður um morðið. Hann hafði lokað sig inni í herbergi á dvalarheimilinu. Íbúar dvalarheimilisins voru fluttir á brott en lögregla braust til inngöngu og handtók hinn grunaða.
Fjölskylda Barnfield minntist hennar sem „góðhjörtuðustu, ástríkustu og hugrökkustu manneskju í heimi“. Hún hafi verið þeim allt og yrði hennar ávallt sárt saknað. „Hún var kletturinn okkar,“ segir í yfirlýsingu frá fjölskyldunni.
Málið hefur vakið mikla athygli í Bridgend. Samkvæmt frásögnum nágranna hafði Barnfield verið sagt að bið eftir sjúkrabíl gæti orðið löng. Einnig var greint frá því að hún hefði hringt í neyðarlínuna klukkan 11.25 en símtalið slitnað skömmu eftir að hún ók á vegginn.
Velska sjúkraflutingaþjónustan (Wales Ambulance Services University Trust) rannsakar hvort Barnfield hafi sjálf hringt í neyðarlínuna. Stofnunin staðfesti að mörg neyðarsímtöl hefðu borist vegna atviksins en hafnaði fregnum um að konunni hefði verið sagt að hún þyrfti að bíða í þrjár klukkustundir eftir sjúkrabíl.
Rannsókn stendur yfir og stofnunin segist ekki geta tjáð sig frekar að svo stöddu.
Heimild: Daily Mail