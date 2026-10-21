Gríman af - Síbrota bankaræningi gripinn glóðvolgur aftur með eldriborgara grímu

Alríkislögreglan handtók bankaræningja, sem bar grímu sem líktist gömlum manni, fyrir sams konar 10 árum síðar.
Maður frá Flórída, sem sat í fangelsi í áratug fyrir bankarán þar sem hann dulbjó sig sem aldraðan mann, hefur verið handtekinn fyrir að fremja sama glæpinn tíu árum síðar í svipuðum gervi. David Sartin, fertugur íbúi í St. Petersburg, var handtekinn af alríkislögreglunni fyrir að hafa rænt tvo banka í Flórída fyrr á þessu ári, en hann mun hafa notað grímu sem lét hann líta út fyrir að vera gamall maður.
Þetta kom fram í tilkynningu frá embætti alríkissaksóknara fyrir miðumdæmi Flórída síðastliðinn föstudag. Samkvæmt ákæruskjölum er Sartin sakaður um að hafa rænt banka í Largo þann 24. ágúst og annan banka í heimabæ sínum þann 15. september.
Að sögn embættis bandaríska saksóknarans gekk Sartin, í bæði skiptin sem ránin voru framin, að afgreiðsluborðinu klæddur sem „gamall maður“ og krafðist peninga án þess að með fylgdu litahylki. Við rannsókn fyrra ránsins kom í ljós að Sartin kom að bensínstöð í nágrenninu og ók um svæðið áður en hann lagði bílnum, skipti yfir á reiðhjól og hélt að bankanum. Eftir að hafa krafist reiðufjár komst hann undan með 2.900 dali og lét eftirfarandi orð falla: „þar til við sjáumst aftur,“ samkvæmt ákæruskjölunum. Að sögn alríkisyfirvalda flúði Sartin síðan á reiðhjólinu, fór því næst upp í bíl sinn og ók hratt af vettvangi.
Á upptökum úr eftirlitsmyndavélum sást ökutæki yfirgefa heimili Sartins fyrir annað ránið og snúa síðar aftur. Að sögn ákæruvaldsins sást hvítur maður, sem líktist þjófnum sem framið hafði röð rána, taka reiðhjól út úr bílnum. Samkvæmt ákæruskjölunum hafði Sartin á brott með sér 2.554 dali.
Daginn eftir sáu rannsakendur Sartin mála hvítt þak bílsins svart með úðabrúsa. Að sögn embættis alríkissaksóknara fundu rannsakendur reiðhjól, blá jakkaföt og svartan poka við húsleit á heimili hans; hlutirnir líktust þeim sem notaðir voru í fyrra ráninu. Í geymslurými á vegum Sartin fundu rannsakendur bakpoka og tösku fyrir fartölvu. Í þeim var ýmis búnaður sem notaður var til dulargervis og sást á upptökum úr eftirlitsmyndavélum í ránunum, þar á meðal gríma sem á að líkja eftir öldruðum manni með grátt skegg, gleraugu með dökkri umgjörð og vinnuhanskar með svartri málningu, segir í tilkynningunni. Í töskunum fundust einnig eftirlíking af skammbyssu og fatnaður sem samsvarar því dulargervi sem Sartin notaði í ráninu.
Rannsakendur leituðu einnig á öðrum stað þar sem þjófurinn dvaldi stundum. Þar fundu þeir aðra gervigrímu ásamt dagbók, skrifaðri af David Sartin árið 2021, sem bar titilinn: Besti vinur Guðs er bankaræningi! Frændi Henry – Löggur og þjófar: Heimurinn séður með augum bankaræningja.
Á einni síðu dagbókarinnar fannst teikning af persónu sem heldur á grímu, ásamt handskrifuðum orðum: „Andlit mitt heldur á frænda Henry, horfir á hann, augliti til auglitis.“
Þegar ránin í Flórída áttu sér stað var Sartin á skilorði eftir dóm í alríkisrétti árið 2018, sem féll vegna fimm bankarána í Texas árið 2016. Að sögn embættis alríkissaksóknara notaði Sartin grímu sem líktist öldruðum manni í ránunum árið 2016, og hann notaði sama flóttabílinn og notaður var í Flórída. Hann var dæmdur í rúmlega 10 ára fangelsi í alríkisfangelsi. Sartin var einnig sakfelldur í alríkisrétti árið 2008 fyrir tilraun til bankaráns, en þá reyndu hann og samverkamaður hans að ræna banka, klæddir í hrekkjavökugrímur og búninga.