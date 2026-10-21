Gagnrýnir skólann fyrir að búa til gervigreindarmynd af 6 ára dóttur hennar eins og hún gæti litið út 25 ára

„Sex ára börn eru nú þegar fær um að ímynda sér framtíð sem fullorðnir gætu ómögulega séð fyrir. Hvers vegna erum við að láta aðra sjá um þetta?“ spyr Nikki Anderson, móðir tveggja barna.
Anderson segir frá því í viðtali við People að dóttir hennar, Harper, hafi komið heim úr grunnskólanum með mynd, búna til af gervigreind, sem sýndi hvernig hún gæti litið út 25 ára gömul. Á myndinni var Harper klædd sem hjúkrunarfræðingur, starf sem hún segist ætla að velja sér þegar hún verður stór. Auk gervigreindarmyndarinnar kom Harper heim með teikningu á þykkum pappír sem sýndi framtíð hennar.
Anderson brá verulega þegar hún dró gervigreindarmyndina upp úr töskunni.
„Mín fyrsta hugsun var: Má mér finnast þetta ógeðslegt? Mér finnst þetta ógeðslegt,“ segir hún. „Hefur kennari virkilega hlaðið upp mynd af dóttur minni einhvers staðar til að búa þetta til í ljósi þess sem við vitum um gervigreind? Ég trúði þessu í raun ekki,“ viðurkennir hún.
Anderson vildi spyrja Harper nánar út í teikningu hennar, en sex ára stúlkan hafði meiri áhuga á myndinni sem gervigreindin bjó til.
„Hún sagðist elska myndina því hún væri með bæði slétt og bylgjótt hár, eitthvað sem hún hefur alltaf óskað sér. Hún vonar að hún verði svona falleg þegar hún stækkar, en tók fram að þetta væri bara getgáta; það væri því möguleiki á að hún liti ekki svona út... ‚en hún voni að hún geri það,‘“ segir Anderson.
Anderson, sem býr í Suður-Karólínuu, gerði strax athugasemdir við verkefnið sem tengdist gervigreindinni. Hún lýsti áhyggjum sínum í færslu á samfélagsmiðlum sem hefur nú vakið mikla athygli. Auk þess að hafa áhyggjur af persónuvernd segist Anderson óttast að „áherslur okkar séu ekki alveg réttar.“
„Sex ára börn eru nú þegar skapandi. Þau eru nú þegar frumkvöðlar. Þau eru nú þegar fær um að sjá fyrir sér framtíð sem fullorðnir gætu alls ekki séð fyrir. Hvers vegna erum við að láta aðra sjá um þetta?“ spyr hún. „Harper er sex ára og hún er á þessum ótrúlega aldri þar sem heimurinn er enn fullur af möguleikum. Hún þarf enga tölvu til að segja sér hvað hún gæti orðið.“
Anderson lýsti einnig áhyggjum af því hvernig skólar nota gervigreind og hvort foreldrar samþykki notkun þessara kerfa.
„Ég held að upphaflega áhyggjuefnið hafi í raun verið áhrifin á friðhelgi einkalífsins. Hvaða hugbúnaður var notaður? Var það utanaðkomandi vettvangur? Hvað gerist við þessar myndir eftir það? Samþykkti einhver okkar það í raun og veru?“ segir hún. „Þetta eru spurningar sem ég held að allir foreldrar eigi skilið svör við.“
„Börn geta ekki gefið raunverulegt samþykki fyrir þess konar notkun; ég tel að börnin okkar eigi skilið vernd, ekki aðeins fyrir ímynd sína, heldur einnig fyrir huga sinn,“ bætir Anderson við.
Anderson fór með þessar spurningar til stjórnenda skólans og óskaði eftir nánari skýringum varðandi verkefnið.
„Ég vil trúa því að fólkið, sem leggur sig svo fram um framtíð og þroska barna okkar, vilji í raun og veru börnunum okkar það besta. Ég vona að við getum öll lært og aðlagað okkur. Þetta er eitt af því sem ég ber mesta virðingu fyrir hjá kennurum og skólafólki,“ segir hún.
Anderson segist enn bíða eftir svörum frá skólastjóra og fulltrúum í skólaráði, en hún vonar að umræðan geti orðið til þess að koma á markvissum öryggisráðstöfunum varðandi gervigreind.
„Ég vil sjá raunveruleg skref stigin til að koma í veg fyrir að svona gerist. Ég vil ekki að þetta snúist um að ráðast á kennara,“ útskýrir hún. „Það er nú þegar ætlast til þess að kennarar geri ótrúlega mikið af litlum efnum og tíma, og ég tel ekki að ábyrgðin á því að takast á við gjörólíkt tækniumhverfi eigi að hvíla eingöngu á þeirra herðum.“
Síðan Anderson deildi reynslu sinni á netinu segir hún að viðbrögðin hafi verið skipt.
„Viðbrögðin hafa verið miklu meiri en ég bjóst við. Fólk hefur haft mjög sterkar skoðanir. Sumir foreldrar voru skelfingu lostnir yfir áhrifunum á friðhelgi einkalífsins,“ segir hún. „Aðrir héldu að ég væri að bregðast of harðlega við skaðlausri kennslustund.“
„Ég deildi þessu vegna þess að ég hélt að aðrir foreldrar ættu að vita að þetta væri að gerast og ég vildi hugsa um afleiðingarnar af hverju einasta atriði í þessu og ég held að foreldrar hafi komið með önnur mjög gild atriði,“ heldur hún áfram. „Ég skil hvers vegna einhver gæti í fyrstu haldið að þetta sé sætt. Ég held ekki að neinn sem kom að þessu hafi endilega ætlað sér illt.“