Ferðast 90 mínútur með flugi til að komast í vinnuna – Sumir segja þetta klikkun en henni finnst það eðlilegt

Á meðan flestir setjast upp í bíla sína, strætó, fara á reiðhjóli eða fótgangandi til að komast í vinnuna, fer Angelique Khieu um borð í flugvél.
Khieu, sem er 26 ára, starfar við sölu í tæknigeiranum. Hún býr í Los Angeles en vinnustaður hennar er í San Francisco. Fyrirtæki hennar nýtir blandað vinnufyrirkomulag, sem þýðir að hún þarf að mæta á skrifstofuna þrjá daga vikunnar.
Þá daga sem hún þarf að mæta á staðinn hefst ferðalagið um klukkan 4:30 að morgni, þegar hún keyrir út á flugvöll til að ná flugi klukkan 6:00. Hún segir að þökk sé þjónustunum TSA PreCheck og CLEAR taki það aldrei langan tíma að komast „frá innganginum og alla leið að hliðinu“.
Flugið tekur um það bil 90 mínútur. Þegar til San Francisco er komið tekur Khieu almenningssamgöngur „alla leið beint á skrifstofuna“ og er oft mætt og tilbúin til vinnu klukkan 8:30.
„Hvað varðar ferðina til baka, þá endurtek ég allt ferlið, bara í öfugri röð,“ segir Khieu í samtali við PEOPLE. Hún tekur fram að hún eigi heimili í báðum borgum og gisti því oft í San Francisco til að geta mætt á skrifstofuna nokkra daga í röð, áður en hún flýgur heim til Los Angeles.
Á fyrri hluta ársins fylgdi hún þessu mynstri næstum hverja viku og fór í sex til tíu flugferðir í mánuði, en tekur fram að hún fljúgi eitthvað minna núna.
Þótt sumum gæti þetta þótt yfirþyrmandi, segist Khieu „alltaf hafa haft gaman af því að vera í flugvélum.“ „Jafnvel þegar ég var barn var ég svo spennt að fara út á flugvöll fyrir frí að ég gat ekki sofið nóttina áður. Ég hef enn gaman af því að ferðast, og eftir dágóðan tíma fer maður ekki einu sinni að hugsa út í það að vera alltaf á flugvelli eða í flugvél,“ segir Khieu.
Hún viðurkennir þó að það sem reynist henni erfiðast í lífsstíl hennar sé að bóka flug og tekur fram að „í níu af hverjum tíu skiptum bóka ég flugið daginn áður en ég fer.“
„Stundum reyni ég að skipuleggja fram í tímann ef ég veit að ég þarf að dvelja lengur í annarri hvorri borginni, eða ef ég er með áætlanir, en oftast læt ég hlutina bara ráðast,“ segir hún. „Þar sem sum flugfélög bjóða aðeins upp á eitt beint flug til LAX, þarf ég að bregðast hratt við ef ég tek síðustu ferðina og henni seinkar.“
Hún segir frá því að eitt sinn hafi fluginu hennar seinkað og því síðan verið aflýst. Næsta flug var ekki fyrr en klukkan 15:00 daginn eftir, svo Khieu þurfti að finna aðra lausn; hún leigði bíl ásamt fjórum öðrum farþegum og ók sjö tíma leiðina á milli borganna.
„Þetta var algjörlega brjálæðisleg upplifun, því ég átti fund klukkan 8 um morguninn og komst heim til mín með nákvæmlega 30 mínútna fyrirvara. Ég svaf ekki einu sinni þann daginn,“ segir Khieu.
Khieu birti nýlega TikTok-myndband þar sem hún sýnir ferðalagið sitt til og frá vinnu. Myndbandið fór í dreifingu og hefur fengið tæplega 700.000 áhorf.
Khieu segir að þótt „allir hafi haldið að ég væri galin,“ finnist henni þetta „alveg eðlilegt.“ Hún bendir reyndar á að „það séu mjög margir sem ferðast á sama hátt og hún.“
„Þegar maður er kominn með fasta áætlun fer maður að taka eftir sömu andlitunum, og fólkið kannast við mann, þannig að maður fer að spjalla við það og verður smám saman eins konar ferðafélagi,“ segir hún. „Flugþjónarnir fóru líka að kannast við mig, sem var dálítið fyndið.“
Að lokum telur hún að lífsstíll hennar sé „ekki eitthvað sem ætti að líta hornauga; þvert á móti sýnir hann í raun bara hversu staðfastur einstaklingur er við markmið sitt, ef hann er tilbúinn að ferðast svona langt og svona oft.“
„Ég áttaði mig á því að kjarninn í þessu er sá að fólk finnur alltaf leið til að ná samkomulagi eða láta hlutina ganga upp, ef það er staðfast og vill það virkilega. Ég vildi ekki rífa upp einkalífið mitt, en vissi að það væri rétta skrefið fyrir starfsferilinn að taka nýju starfi í annarri borg,“ útskýrir hún. „Mínir nánustu skildu þetta og gerðu allt sem í þeirra valdi stóð til að koma til móts við mig, og ég er þeim mjög þakklát fyrir það.“
Hún bendir á að margir foreldrar geri „það sama, því þeir vilja ekki raska lífi barna sinna en vilja um leið nýta frábært atvinnutækifæri annars staðar.“
Khieu telur að „allir hafi 24 klukkustundir í sólarhringnum; það eina sem greinir okkur að er hvernig við nýtum þessar stundir“ og þótt hún verji miklum tíma í flugvélum segir hún að þetta geri henni kleift að njóta þess besta úr báðum borgum.