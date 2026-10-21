Eiginmaður þingkonunnar greinir frá skelfilegum afleiðingum árásarinnar

Fjarlægja hefur þurft báða fótleggi áströlsku þingkonunnar Helen Haines, sem varð fyrir alvarlegri árás fyrr í vikunni þegar ekið var á hana.
Haines, sem er 65 ára, liggur á sjúkrahúsi í Melbourne þar sem hún hefur gengist undir umfangsmiklar læknisaðgerðir. Eiginmaður hennar segir að þótt fram undan sé löng og erfið endurhæfing sé það fjölskyldunni mikill léttir að hún sé á lífi.
Phil Haines, eiginmaður þingkonunnar, greindi frá líðan hennar á blaðamannafundi í dag. Þar staðfesti hann að læknar hefðu fyrst þurft að fjarlægja vinstri fótlegg hennar vegna þeirra alvarlegu áverka sem hún hlaut. Í gær hefði síðan komið í ljós að einnig þyrfti að fjarlægja þann hægri.
Þrátt fyrir þetta segir Phil að líðan Helen sé stöðug. „Góðu fréttirnar í öllu þessu eru þær að hún er á lífi. Það er það mikilvægasta fyrir fjölskylduna okkar,“ sagði hann.
Hann sagði að það væru einkum tveir eiginleikar eiginkonu sinnar sem skilgreindu hana sem manneskju, hjarta hennar og hugur.
„Hún er samúðarfull, umhyggjusöm og kærleiksrík manneskja með einstaklega skarpa greind. Við erum þakklát fyrir að á þessari stundu sé bæði hjarta hennar og hugur í góðu ásigkomulagi.“
Phil dró enga dul á að erfiðir tímar væru fram undan hjá eiginkonu sinni og fjölskyldunni allri. „Leið Helen til bata verður löng og erfið, en við vitum að hún er baráttukona,“ sagði hann.
Maðurinn sem er í haldi lögreglu vegna málsins heitir Brendan Nugent og er 43 ára umhverfisverndarsinni frá Viktoríufylki.
Helen Haines hefur setið á ástralska þinginu frá árinu 2019 sem óháður þingmaður. Hún menntaði sig sem hjúkrunarfræðingur og ljósmóðir. Aðeins 26 ára gömul varð hún yfirmaður hjúkrunar við Chiltern Bush Nursing-sjúkrahúsið í Viktoríufylki.