Birta nýja ljósmynd í tilraun til að leysa 40 ára dularfullt morðmál

Ný ljósmynd hefur verið birt „í þeim tilgangi að afla nýrra vísbendinga“ við rannsóknina á morðinu á hinni tvítugu Tammy Little.
Þann 19. október 1982 fannst Tammy Little myrt í íbúð sinni við Maplewood Avenue í Portsmouth í New Hampshire í Bandaríkjunum. Little, sem var nemandi við snyrtiskólann í Portsmouth, sást síðast á lífi þremur dögum áður, þann 16. október.
Krufning staðfesti að hún hefði látist af völdum alvarlegra höfuðáverka, að sögn dómsmálaráðuneytis New Hampshire.
Í dag, 44 árum seinna, hafa yfirvöld sent frá sér „nýja beiðni um aðstoð almennings“ vegna þessa óupplýsta morðmáls frá árinu 1982.
Deildin í New Hampshire sem fer með rannsóknir á óupplýstum sakamálum (e. New Hampshire Cold Case Unit) birti ljósmynd af Little sem ekki hefur sést áður, samkvæmt tilkynningu frá dómsmálaráðuneyti New Hampshire.
Christopher Knowles, yfirmaður deildarinnar og aðstoðarsaksóknari, sagði í yfirlýsingu, sem vitnað er í hjá CBS News: „Við birtum þessa nýju ljósmynd í dag í þeirri von að einhver sem þekkti hana, kannski fyrrverandi skólafélagi úr snyrtiskólanum í Portsmouth eða íbúi í hverfinu við Maplewood Avenue, muni eftir einhverju sem viðkomandi hefur ekki sagt frá áður.“
Og rannsóknarteymið hefur sérstakan áhuga á að heyra frá ákveðnum hópi fólks.
Að sögn vilja yfirvöld gjarnan heyra í skólafélögum Little sem stunduðu nám við Portsmouth Beauty School á sama tíma og hún, árið 1982. Þau óska einnig eftir upplýsingum frá fyrrverandi nágrönnum eða fólki sem bjó í nágrenni Maplewood Avenue þegar Little var myrt, sem og frá öllum þeim sem komu reglulega á svæðið þegar hún hvarf eða lést.
Lögreglan hefur jafnframt beint þeim tilmælum til almennings að allir sem sáu Little, eða ræddu við hana, dagana á undan hvarfi hennar eða snemma morguns þann dag sem hún sást síðast hafi samband. Sama gildir um þá sem kunna að hafa séð hana þann dag sem lík hennar fannst.
Fjölskylda Little minnist „gleðigjafans“ 44 árum eftir andlát hennar.
Fjölskylda Little lýsir Tammy sem manneskju sem var „vinur allra“ og til staðar fyrir hvern þann sem „þurfti á einhverjum að halda til að tala við“.
„Hún var manneskjan sem maður hringdi í til að fá upplyftingu, og hún var sú sem maður deildi gleði sinni með. Ljós hennar skein svo skært,“ segir enn fremur í yfirlýsingunni.
Þar segir einnig: „Í dag lifir ljós hennar áfram í mér; hún er verndarengill minn og býr í hjarta mínu. Það líður ekki dagur án þess að ég hugsi um hana og um alla þá daga sem við hefðum getað átt saman.“
Rannsókn málsins stendur enn yfir; deildin sem fer með óupplýst sakamál í New Hampshire (e. New Hampshire Cold Case Unit) vinnur að henni í samstarfi við lögregluna í Portsmouth.
Fram kemur í tilkynningunni að rannsakendur muni halda áfram að „fara yfir gögn málsins, meta líkamleg sönnunargögn með tilliti til nútíma réttarrannsóknaraðferða og fylgja eftir öllum vísbendingum sem koma fram“.
R. Christopher Knowles, yfirsaksóknari og yfirmaður deildarinnar sem fer með óupplýst sakamál, segir: „Tammy var ung kona sem átti bjarta framtíð fyrir höndum, en líf hennar var tekið í hrottalegu og tilgangslausu ofbeldisverki. Deild okkar, ásamt lögreglunni í Portsmouth, er staðráðin í að finna svör fyrir Tammy og ástvini hennar. Við birtum þessar nýju ljósmyndir í dag í þeirri von að einhver sem þekkti hana kannski fyrrverandi skólafélagi úr snyrtiskólanum í Portsmouth eða íbúi í hverfinu við Maplewood Avenue muni eftir einhverju sem viðkomandi hefur ekki áður greint frá.
„Þrátt fyrir að langur tími sé liðinn trúum við því að enn séu til einstaklingar sem búa yfir upplýsingum sem skipta sköpum til að leysa málið.“