77 ára morðingi tekinn af lífi – Ummæli sýslumannsins vekja athygli

William Reaves, 77 ára Bandaríkjamaður, var tekinn af lífi í Flórída í gær, tæpum 40 árum eftir að hann myrti lögreglumann.
Ummæli sýslumannsins í Indian River-sýslu eftir aftökuna voru afdráttarlaus. Hann sagðist líta á aftökuna sem málalok en ekki réttlæti og benti á að Reaves hefði náð 77 ára aldri og dáið friðsælum dauðdaga
Reaves var úrskurðaður látinn klukkan 18:12 að staðartíma eftir að honum hafði verið gefin banvæn lyfjablanda í ríkisfangelsi Flórída. Þegar hann var spurður hvort hann vildi segja einhver síðustu orð svaraði hann einfaldlega: „Nei, það vil ég ekki.“
Reaves var dæmdur til dauða fyrir að myrða lögreglumanninn Richard Raczkoski árið 1986. Mennirnir höfðu lent í átökum um skammbyssu sem féll úr stuttbuxum Reaves. Þegar lögreglumaðurinn reyndi að flýja skaut Reaves hann fjórum sinnum.
Bróðir lögreglumannsins var viðstaddur aftökuna og sagði að bróðir sinn hefði loksins fengið réttlæti.
Eric Flowers, sýslumaður í Indian River-sýslu, var hins vegar á öðru máli.
„Væri það ekki mikil gæfa fyrir okkur öll að ná 77 ára aldri og deyja með jafn friðsömum hætti?“ sagði hann við fréttamenn eftir aftökuna. „Að mínu mati er þetta ekki réttlæti á nokkurn hátt,“ sagði hann og lét að því liggja að aftakan kæmi of seint til að hægt væri að kalla hana raunverulegt réttlæti.
Reaves er áttundi fanginn yfir sjötugu sem tekinn er af lífi í Flórída á þessu ári. Alls hafa 18 aftökur farið fram í ríkinu á árinu, fleiri en í nokkru öðru bandarísku ríki.
Lögmenn Reaves höfðu reynt að koma í veg fyrir aftökuna, meðal annars með vísan til þess að hann þjáðist af alvarlegri áfallastreituröskun eftir þjónustu í Víetnamstríðinu.
Yfir hundrað uppgjafahermenn höfðu einnig skorað á ríkisstjórann Ron DeSantis að þyrma lífi hans, en án árangurs.