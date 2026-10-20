Trump reynir að kveða niður sögusagnir um starfsmannastjórann sinn - Er hún inni eða úti?

Sögusagnir ganga nú um að Susie Wiles, sem gegnir embætti starfsmannastjóra Hvíta hússins (e. Chief of Staff), verði brátt vikið úr embætti. Að sögn The Independent var allt á suðupunkti í Hvíta húsinu á fimmtudaginn í síðustu viku eftir fréttaflutning um að Donald Trump Bandaríkjaforseti hefði átt í óformlegum samskiptum við utanaðkomandi ráðgjafa um stöðu Wiles innan ríkisstjórnarinnar og hver gæti tekið við embætti hennar.
Rétt er að geta þess að íslenska orðið starfsmannastjóri nær engan veginn utan um þetta valdamikla embætti, en Wiles er eins konar hliðvörður forsetans. Hún stýrir því hver fær aðgengi að forsetanum og er einn hans helsti ráðgjafi í stefnumálum og öðru. Auk þess sér hún um daglegan rekstur í Hvíta húsinu og reynir að leysa ágreining og deilumál milli embættismanna og háttsettra starfsmanna áður en þau rata á borð forsetans.
Trump mun hafa verið ósáttur við að þetta hefði lekið út en hann neitaði því í samtali við fjölmiðla að hann væri að leita að eftirmanni Wiles. Hann bæri fullt traust til hennar.
Undanfarnar vikur hefur töluvert verið fjallað um meint tengsl Wiles við Rússland. Politico greindi frá því fyrir nokkrum vikum að tveir ráðgjafar forsetans, James Blair og Chris LaCivita, sem voru kosningastjórar forsetans ásamt Wiles fyrir forsetakosningarnar 2024, hefðu ferðast til Balkanskagans til að veita flokkum sem eru hliðhollir Rússlandi pólitíska ráðgjöf í aðdraganda kosninga. Eins hafa borist fregnir af því að dóttir Wiles starfi fyrir fyrirtæki sem hefur tekið að sér hagsmunagæslu fyrir serbneska sjálfsstjórnarhéraðið Srpska í Bosníu og Hersegóvínu, en héraðið hefur undanfarin ár barist fyrir því að efnahagsþvingunum verði aflétt af pólitískum Bosníu-Serbum. Héraðið er eins hliðhollt Rússum og viðheldur nánum tengslum við Vladimir Pútín.
Eins hefur Trump verið hálfpirraður yfir könnunum í aðdraganda miðkjörtímabilskosninganna sem fara fram í nóvember, en vinsældir hans hafa sjaldan verið minni.
Það var svo í síðustu viku sem Politico fullyrti að Trump væri að íhuga að skipta Wiles út. Einn nánasti aðstoðarmaður forsetans, Natalie Harp, mun svo hafa varpað olíu á eldinn með því að prenta út frétt Policico og fleiri miðla um málið til að sýna forsetanum. Trump mun hafa orðið bálreiður og ákveðið að hringja í enn fleiri ráðgjafa til að ræða stöðu Wiles. Á sama tíma sögðu fjölmiðlar að Wiles væri sjálf í björgunaraðgerðum. Hún væri að hringja í vini og aðra til að fá þá til að tala máli sínu við forsetann.
Independent telur nýlegt mál fjölmiðlafulltrúa forsetaembættisins sýna að náið samband Trump og Wiles hafi kólnað, en forsetinn er sagður hafa ráðið Katie Zacharia án þess að ráðfæra sig við Wiles. Wiles hafi þá hefnt sín með því að bóka Zacharia í viðtal hjá Fox-fréttastofunni þar sem fréttamaðurinn Sean Hannity tætti hana í sig. Viðtalið þótti afhjúpa að Zacharia væri starfinu ekki vaxin og degi síðar var henni vikið úr starfinu sem hún hafði tekið við aðeins fimm dögum áður. Fox-fréttastofan hefur þó neitað því að Wiles hafi haft milligöngu um viðtalið.
Þó að Trump hafi sjálfur fullyrt að Wiles sé ekkert á förum hefur honum ekki tekist að kveða niður orðróminn. Sumir hafa þó bent á það að Wiles sé einn dyggasti fylgjandi forsetans og hafi verið það árum saman. Hún kunni á hann og þó að hún hafi verið í dauðafæri til að afstýra mörgum óheppilegum ákvörðunum forsetans hafi hún ekki gert það. Hún sé já-manneskja forsetans alla leið en þannig fólk kann Trump gjarnan að meta.