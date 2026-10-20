Systir Kim Jong-un gæti tekið við völdum – „Hættulegasta kona heims“ sögð enn miskunnarlausari en bróðirinn

Kim Yo Jong, yngri systir norðurkóreska einræðisherrans Kim Jong-un, er talin koma til greina sem arftaki bróður síns ef hann fellur frá. Sérfræðingar hafa þó varað við því að valdaskipti í Norður-Kóreu myndu ekki endilega boða betri tíð. Þvert á móti gæti systirin reynst enn harðari stjórnandi en bróðir hennar.
Miklar vangaveltur hafa verið um heilsufar Kim Jong-un undanfarna daga eftir að fregnir fóru á kreik um að hann hefði fengið alvarlega heilablæðingu og fallið í dá. Því hefur jafnvel verið haldið fram að einræðisherrann sé látinn, en engin óháð staðfesting hefur fengist á þeim fullyrðingum. Þetta er raunar ekki í fyrsta sinn sem sögusagnir um andlát hans komast á flug og því er full ástæða til að taka þeim með fyrirvara.
Sögusagnirnar hafa engu að síður vakið mikla athygli og hafa norðurkóreskir ríkisfjölmiðlar nú birt myndir af einræðisherranum sem sagðar eru nýlegar. Á þeim sést Kim heimsækja sýningu á fatnaði og skóm og virðist birting þeirra vera tilraun til að slá á sögusagnirnar um andlát hans. Samkvæmt fréttum suðurkóreskra fjölmiðla voru eiginkona hans og dóttir einnig með í för.
Breska blaðið Daily Star fjallar um málið og beinir sjónum sínum að Kim Yo Jong, 38 ára systur einræðisherrans, sem hefur á undanförnum árum fest sig í sessi sem ein áhrifamesta manneskjan innan norðurkóreska stjórnkerfisins.
Myndi stjórna með járnhnefa
Kim Yo Jong hefur lengi verið talin næstvaldamesta manneskja Norður-Kóreu og gegnt mikilvægum embættum innan stjórnkerfisins. Hún hefur meðal annars komið að áróðursstarfsemi stjórnvalda og verið áberandi við hlið bróður síns á alþjóðavettvangi.
Sérfræðingar hafa jafnvel varað við því að Kim Yo Jong gæti reynst enn miskunnarlausari stjórnandi en bróðir hennar. Sung-Yoon Lee, prófessor við Tufts-háskóla, hefur meðal annars sagt að hún gæti orðið grimmari harðstjóri en bæði bróðir hennar, faðir og afi.
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David Maxwell, fyrrverandi ofursti í bandaríska hernum, sagði í ummælum sem rifjuð eru upp í umfjöllun Daily Star að gera yrði ráð fyrir því að hver nýr leiðtogi Norður-Kóreu gæti reynst verri en sá fyrri.
„Ég hef ekki séð neinar sannanir eða vísbendingar um hvernig hún myndi stjórna landinu. En mín ágiskun, miðað við orðspor og sögu fjölskyldunnar, er að hún myndi stjórna með járnhnefa,“ sagði Maxwell.
Ein kenningin um framtíð norðurkóresku valdaættarinnar er sú að Kim Yo Jong myndi taka tímabundið við völdum ef bróðir hennar félli frá. Hún gæti þá stjórnað landinu þar til Kim Ju Ae, 13 ára dóttir einræðisherrans, yrði nógu gömul til að taka við.
Suðurkóreska leyniþjónustan hefur þó á undanförnum mánuðum talið vísbendingar um að Kim Ju Ae sé undirbúin fyrir að taka við af föður sínum fara vaxandi. Óljóst er hvaða hlutverk föðursystir hennar myndi gegna við hugsanleg valdaskipti.
Sagði forsetanum að halda kjafti
Kim Yo Jong er dóttir Kim Jong-il, sem stjórnaði Norður-Kóreu frá árinu 1994 til dauðadags árið 2011. Hún vakti fyrst verulega athygli á alþjóðavettvangi við útför föður síns og hefur síðan þá smám saman aukið áhrif sín.
Árið 2018 var hún hluti af sendinefnd Norður-Kóreu á Vetrarólympíuleikunum í Suður-Kóreu. Árið 2017 settu bandarísk stjórnvöld hana á lista yfir einstaklinga sem sæta þvingunaraðgerðum vegna mannréttindabrota norðurkóreskra stjórnvalda.
Þótt hún hafi stundum verið talin gefa hinu harðneskjulega stjórnarfari mýkri ásýnd hafa opinber ummæli hennar oft verið afar óvægin.
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Árið 2022 sagði hún þáverandi forseta Suður-Kóreu, Yoon Suk Yeol, að halda kjafti og kallaði hann bæði einfaldan og barnalegan.
Hún sakaði einnig Suður-Kóreu um að hafa borið kórónuveiruna til Norður-Kóreu og hótaði nágrannaríkinu hörðum hefndaraðgerðum.
„Við höfum upprætt veiruna sem suðurkóreska úrhrakið dreifði. Við verðum að bregðast við af hörku,“ sagði hún og hótaði hefndaraðgerðum sem gætu kostað mannslíf.
Stjórnvöld í Suður-Kóreu hafa áður fordæmt orðbragð hennar og sagt hana skorta grundvallarmannasiði.
Þá hefur hún einnig beint spjótum sínum að bandarískum ráðamönnum og meðal annars kallað Joe Biden, fyrrverandi Bandaríkjaforseta, gamlan mann sem ætti sér enga framtíð.
Hættulegasta kona heims?
Sung-Yoon Lee, prófessor við Tufts-háskóla í Bandaríkjunum, hefur rannsakað valdaferil Kim Yo Jong og skrifaði hann um hana bókina The Sister: The Extraordinary Story of Kim Yo Jong, the Most Powerful Woman in North Korea.
Hann hefur lýst henni sem metnaðargjarnri og gáfaðri konu sem hafi tekist að skapa sér afar sterka stöðu innan stjórnkerfisins.
Lee hefur jafnframt varað við því að hún gæti orðið afar hættulegur leiðtogi ef hún tæki við völdum.
Í grein sem hann skrifaði fyrir The Big Issue gekk hann svo langt að kalla hana hugsanlega fyrsta kvenkyns „kjarnorkueinræðisherra“ heims.
Hann lýsti henni jafnframt sem „hættulegustu konu heims“ og sagði hana í raun vera næstráðandi í ríki sem byggi yfir kjarnorkuvopnum og væri þekkt fyrir einstaka grimmd í garð eigin þegna.
Þótt Kim Yo Jong sé ein valdamesta manneskja Norður-Kóreu er einkalíf hennar að mestu hulið leynd. Óstaðfestar fregnir herma að hún sé gift og eigi tvö börn. Þá hefur því verið haldið fram að hún hafi stundað nám í Sviss á yngri árum, líkt og bróðir hennar.
Hvort hún muni einhvern tímann taka við stjórn Norður-Kóreu er óvíst. En nýjustu sögusagnirnar um heilsufar bróður hennar hafa á ný vakið athygli á konunni sem gæti einn daginn tekið við stjórn landsins.