Óvænt tengsl koma í ljós eftir árásina á þingkonuna – Faðir hins grunaða stígur fram

Faðir mannsins sem grunaður er um að hafa ekið á áströlsku þingkonuna Helen Haines með þeim afleiðingum að hún liggur lífshættulega slösuð á sjúkrahúsi hefur verið vinur hennar í meira en tvo áratugi.
Þetta kemur fram í yfirlýsingu sem fjölskylda hins grunaða hefur sent frá sér vegna málsins sem hefur vakið mikinn óhug í Ástralíu. BBC greinir frá þessu.
Hrikalegt og óskiljanlegt
Hinn grunaði hefur verið nafngreindur í áströlskum fjölmiðlum sem Brendan Nugent, 43 ára umhverfisverndarsinni frá Viktoríufylki.
Faðir hans, Rod Nugent, og sambýliskona föðurins, Christine Cunningham, segjast hafa þekkt Haines í meira en 20 ár og lýsa árásinni sem hrikalegum og óskiljanlegum atburði.
„Við viljum færa þeim íbúum samfélagsins og lögreglumönnum sem komu Helen til aðstoðar í gær eftir þennan hryllilega glæp okkar innilegustu þakkir,“ segir í yfirlýsingu þeirra.
„Helen Haines nýtur mikillar virðingar í samfélaginu okkar. Hún er mikils metin og afar vel liðin. Allur hugur okkar og kærleikur er hjá Helen, fjölskyldu hennar og vinum.“
Þau segjast jafnframt ætla að aðstoða lögregluna í Viktoríufylki við rannsókn málsins eftir fremsta megni.
Sögð hafa misst annan fótinn
Eins og greint var frá í gær var ekið á Haines, sem er 65 ára og situr sem óháður þingmaður á ástralska sambandsþinginu, fyrir utan kjördæmisskrifstofu hennar í Wangaratta.
Samkvæmt upplýsingum sem innanríkisráðherra Ástralíu hefur greint frá er ökumaðurinn sagður hafa snúið bifreið sinni við áður en hann ók á þingkonuna. Hann hafi síðan bakkað og ekið á hana öðru sinni.
Vegfarendur yfirbuguðu manninn á vettvangi og héldu honum þar til lögregla kom á staðinn.
Haines var flutt með þyrlu á Alfred-sjúkrahúsið í Melbourne þar sem hún gekkst undir aðgerð í gærkvöldi. Hún er enn sögð í lífshættu og hafa ástralskir fjölmiðlar greint frá því að hún hafi misst annan fótinn. Þær upplýsingar hafa þó ekki fengist staðfestar opinberlega.
Lögregla hefur haft hinn grunaða til yfirheyrslu en ekki hefur verið greint frá því hvað honum gekk til.
Árásin hefur vakið hörð viðbrögð í Ástralíu og hafa stjórnmálamenn úr ólíkum flokkum, þar á meðal Anthony Albanese forsætisráðherra, lýst mikilli sorg vegna atburðarins.