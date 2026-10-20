Neitaði að skipta um sæti svo konan gæti setið hjá eiginmanninum - Uppskar nístandi grátkast í 3 tíma

Ferðabloggarinn Tomiko Harvey vakti mikla athygli á netinu eftir að hún sagði frá erfiðri flugferð. Farþegi í sömu vél bað hana um að láta af hendi gangsæti sitt, svo eiginmaður konunnar gæti setið við hlið hennar í tíu klukkustunda flugi. Eiginkonan grét svo í þrjá tíma þegar Harvey neitaði.
Harvey lýsti þessari tilfinningaþrungnu uppákomu sem „dæmigerðum tárum hvítrar konu“ (e. white tears) og sagði að konan hefði haldið því fram að hún saknaði eiginmanns síns. Harvey tók fram að eiginmaðurinn hefði setið „tveimur röðum framar, í miðjusæti, með heyrnartól á eyrunum og sofið vært og rótt allt flugið.“
Harvey, sem var í tengiflugi frá Istanbúl til Washington, D.C. eftir heimsókn til Kasakstan vegna andláts föður síns, sagði frá því að hún hefði spurt konuna, sem grét hástöfum og vildi að hún tæki við miðjusætinu, sem þykir síður eftirsóknarvert, hvort einhver í hennar eigin fjölskyldu hefði látist.
„Ég spurði hana loksins hvort einhver hefði látist, því hver grætur í þrjá tíma?“ skrifaði Harvey á Instagram við myndskeið sem hún tók um borð í vélinni. „Hún sagði að enginn hefði látist. Hún saknaði bara eiginmanns síns og velti því fyrir sér, á hvaða öxl hún ætti nú að hvíla höfuð sitt.“
Harvey sýndi konunni enga miskunn og bætti svo við „vel gert“ þegar lent var, þar sem hún óskaði konunni til hamingju með að hafa „lifað af í 10 klukkustundir án eiginmannsins.“ Harvey grínaðist með að þetta hefði orðið til þess að hún endurmati sitt eigið hjónaband, og lét þess getið að hún „elskaði augljóslega ekki eiginmann sinn nógu mikið.“
Hún spurði einnig fylgjendur sína hvort þeir tækju undir gremju hennar vegna þessara óþægilegu aðstæðna um borð í vélinni.
„Hvað er að fólki, að það telji sig geta beðið ókunnuga manneskju um að skipta um sæti, sérstaklega í flugi sem tekur langan tíma?“ spurði Harvey. „Er dónaskapur að neita að skipta um sæti í flugvél? Ef þið viljið sitja saman, bókið þá saman eða greiðið fyrir sætaval.“
Þeir sem tjáðu sig við færsluna, sem var með hljóðbút með saxófón sem hljómaði sífellt hærra, og yfir 90 þúsund hafa líkað við. gerðu sömuleiðis lítið úr vandræðum konunnar sem grét, og tóku afstöðu með Harvey.
„Hún grét í þrjá tíma og þú baðst ekki flugþjóninn um að færa hana? Þú ert greinilega betri manneskja en ég,“ skaut einn netverji fram, sem sýndi konunni enga samúð.
„Hún getur ekki lifað af tíu tíma flug án eiginmanns síns, en vill samt ekki borga fyrir að sitja við hliðina á honum,“ bætti annar við. „Ekkert af þessu virðist vera þitt vandamál.“
Aðrir gerðu að því grín að eiginmaður konunnar, sem svaf vært, væri líklega þakklátur fyrir hlé frá dekurrófunni sem hann er kvæntur.
„Snúningur á sögunni... eiginmaðurinn bókaði flugið og valdi sætin,“ giskaði einn á. „Þessi maður þurfti á hvíld að halda!“ „Hann kaus friðinn,“ sagði annar sem var á sama máli. „Hugsaði sem svo: Látið einhvern annan verða uppgefinn í 10 klukkustundir.“
Þótt örfáir notendur hafi gagnrýnt Harvey fyrir að vera ekki vingjarnlegri við konuna í sætinu við hliðina á henni:„Af hverju að vera svona vond ef beðið var kurteislega?“spurði einn, þá hrósaði meirihlutinn bloggaranum fyrir að standa fast á sínu.
„Fyrir miðjusæti!!!!!“ skrifaði einn æstur notandi. „Nei, því miður – kemur ekki til greina!“