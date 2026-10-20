Forstjóri United Airlines vill hækka skatta þeirra ríkustu - „Ójöfnuður er farinn að ógna samfélagi okkar“

Forstjóri United Airlines, Scott Kirby, vill auðlegðarskatt. Þetta kom fram í viðtali hjá New York Times. Kirby fór um víðan völl í viðtalinu. Meðal annars kom hann til varna gjöldum sem flugfélag hans innheimtir fyrir gluggasæti og hækkun fargjalda. Kirby útskýrði að það er dýrt að fljúga flugvélum.
„Það eru viðskiptavinir sem borga meira og fá meira,“ sagði Kirby.
Blaðamaður spurði Kirby svo út í þverrandi traust almennings til forstjóra og hvað Kirby telur að geti snúið þeirri þróun við. Þá sagði forstjórinn:
„Ójöfnuður er farinn að ógna samfélagi okkar og við verðum að horfast í augu við það. Við ættum að setja á almennan auðlegðarskatt – það mun ekki virka ef ríkin ákveða slíkt hvert fyrir sig því þá flytur fólk bara. Og ég tel að við ættum að hafa erfðafjárskatt sem fer að nálgast 100 prósentin í sumum tilvikum. Ég myndi borga það.“
Kirby er ekki fyrsti bandaríski auðkýfingurinn sem kallar eftir aukinni skattlagningu á auðmenn. Aðrir eru til dæmis fjárfestirinn frægi Warren Buffett, Microsoft-auðkýfingurinn Bill Gates og hinn umdeildi athafnamaður George Soros, en þeir hafa lengi kallað eftir stigskiptri skattlagningu þar sem þeir sem græða mest borgi mest í skatt.
„Við höfum uppfært skattkerfið okkar áður í samræmi við breytta tíma og við þurfum að gera það aftur og byrja á því að skattleggja fólk eins og mig,“ skrifaði Gates á bloggi sínu árið 2020.
Marc Benioff, forstjóri Salesforce, skrifaði ári áður, 2019, að „með því að hækka skatta á hátekjufólk eins og mig gæti það skilað billjónum sem við þurfum nauðsynlega á að halda í ríkissjóð til að bæta mennta- og heilbrigðiskerfið og til að berjast gegn loftslagsbreytingum.“