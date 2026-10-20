Fimm ára drengur með taugasjúkdóm safnaði milljónum til góðgerðarmála - Gekk hringi í kringum húsið sitt

Hinn fimm ára gamli Gregor Corse, frá Orkneyjum á Skotlandi, sagði móður sinni að hann langaði til að ganga úti „eins og aðrir krakkar,“ og því ákváðu þau að setja upp áskorun til að hjálpa honum að æfa sig.
Gregor fæddist með ótilgreindan taugasjúkdóm, sem hefur áhrif á jafnvægi hans og hreyfifærni, og var hann lengur að ná þroskaáföngum á ungbarna- og smábarnaaldri en búist var við.
„Hann var um tveggja og hálfs árs þegar hann byrjaði að skríða og næstum fjögurra ára þegar hann byrjaði að ganga,“ segir móðir hans, Iona, í samtali við tímaritið PEOPLE.
Hún segir að hann hafi fengið hvatningu til að æfa sig í að ganga eftir að hafa séð breska snókerleikarann Stephen Hendry á YouTube. „Gregor á lítið billjarðborð,“ útskýrir Iona. „Ég sat fyrir framan sjónvarpið þegar hann sagði: ‚Mamma, mig langar svo að geta gengið í kringum borðið eins og Stephen Hendry.‘“ Iona hjálpaði Gregor að ganga í kringum borðið með því að nota billjarðkylfuna hans sem göngustaf, áður en hann sleppti henni og hélt áfram upp á eigin spýtur.
„Ég bjó til verðlaunatöflu fyrir hann, með litlum billjarðkúlum sem ég hafði málað og raðað upp í þríhyrning,“ segir hún. „Ef hann gekk úr einu herbergi í annað mátti hann velja kúlu og setja hana í þríhyrninginn. Þetta hvatti hann virkilega áfram.“
Þótt Gregor byrjaði að ganga sjálfstætt innandyra heima, notaði hann göngugrind þegar hann var úti. Svo, einn daginn, sagðist hann vilja ganga úti „eins og aðrir krakkar,“ rifjar Iona upp.
Hann ákvað að reyna að ganga 30 hringi í kringum húsið þeirra á hverjum degi í 30 daga, þar sem Iona aðstoðaði hann þegar hann þurfti á auknum stuðningi að halda.
„Hann hugsaði upphaflega að hann gæti gert 50 hringi, en ég vildi ekki gera þetta of erfitt,“ segir hún.
Þau ákváðu að safna fé fyrir Inclusive Orkney, lítið góðgerðarfélag á svæðinu sem styður börn með sérþarfir. „Ég var rétt að fara að birta síðuna á JustGiving þegar ég velti því fyrir mér hvort það væri kjánalegt að biðja fólk um að leggja fram fé,“ viðurkennir Iona. „Ég var næstum búin að loka síðunni, en hugsaði svo með mér að jafnvel nokkur hundruð pund væru betri en ekki neitt.“
Gregor klæddist skosku pilsi fyrsta dag áskorunarinnar. Þegar hann klæddist jakka með merki staðbundins fyrirtækis daginn eftir, sá Iona tækifæri til að fá fleiri fyrirtæki með í verkefnið.
„Ég bað Gregor um að nefna fyrirtæki á svæðinu sem skiptu hann máli, og við bjuggum til lista,“ segir hún. „Full af adrenalíni sendi ég þeim skilaboð og spurði hvort þau vildu styrkja einn dag. Allir tóku þessu með mikilli gleði.“
Eftir nokkra daga var fréttin farin að breiðast út. Nágrannar spurðu hvort þeir mættu vera með, fjölmiðlar á svæðinu fjölluðu um málið og lögreglu- og slökkviliðsmenn mættu á staðinn til að sýna Gregor stuðning.
„Þetta varð að viðburði fyrir Gregor, ekki bara gönguáskorun,“ útskýrir Iona.
Þegar Gregor var spurður hvað honum þætti skemmtilegt við áskorunina svaraði hann tímaritinu PEOPLE: „Hún gerir mig sterkan,“ og bætti við að honum hefði sérstaklega þótt gaman að sjá slökkvibílinn og vörubílinn koma á staðinn.
Fyrir Iona var erfitt að finna orð yfir það að sjá son sinn ljúka áskoruninni. „Stuðningurinn var gríðarlegur og fólk færði Gregor gjafir,“ segir hún. „Hann hafði aldrei upplifað neitt þessu líkt áður. Orðið „hjartnæmt“ lýsir þessu líklega best.“
Hið glæsilega framtak Gregors, en hann hefur hingað til safnað meira en 80.000 pundum (um 13 milljónum króna) varð til þess að hann hlaut viðurkenninguna „yngsti fjáröflunaraðili ársins“ (e. Youngest Fundraiser of the Year) í þættinum Good Morning Britain, á *Pride of Britain-verðlaunahátíðinni árið 2026.
Iona segist hafa brostið í grát þegar hún frétti af sigrinum. Hún fékk símtalið skömmu eftir að hún hafði skilað honum á leikskólann, en þetta var einmitt á 19. dánardegi ömmu hennar.
„Ég var að hugsa um hversu mikið ég óskaði þess að hún gæti séð Gregor, og hversu stolt hún hefði verið,“ segir Iona, þegar hún rifjar upp augnablikið þegar haft var samband við hana frá Pride of Britain.
„Ég átti alls ekki von á þessu. Fyrir mér er hann dásamlegasti drengur í heimi, en það eru svo mörg önnur börn sem gera ótrúlega hluti, eins og maður heyrir um á Pride of Britain-hátíðinni,“ útskýrir hún. „Mig óraði aldrei fyrir því að hann myndi vinna.“
Þótt Iona sé ekki viss um að Gregor geri sér fulla grein fyrir mikilvægi verðlaunanna, var hann spenntur fyrir verðlaunaafhendingunni sem fór fram á lúxushótelinu Grosvenor House í London í gær, mánudaginn 19. október.
Það er líka alls ekki víst að hann sé hættur að safna fé. Iona segir að hann hafi nú þegar spurt hvort hann megi takast á við nýja áskorun til að hjálpa öðru fólki.
„Að fjögurra og fimm ára gamalt barn vilji standa fyrir annarri fjáröflun til að hjálpa fólki, það sýnir að mínu mati hversu mikil áhrif þetta hefur haft á hugarfar hans,“ segir hún.
Og Gregor á einföld skilaboð til allra þeirra sem hafa stutt við hann hingað til: „Takk.“