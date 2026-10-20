Erfingi Max Factor-veldisins laus úr fangelsi – Bæjarstjórinn æfur

Andrew Luster, erfingi hins þekkta snyrtivöruveldis Max Factor, hefur verið látinn laus úr fangelsi í Kaliforníu eftir að hafa afplánað um 20 ár af 124 ára fangelsisdómi sem hann hlaut meðal annars fyrir nauðganir.
David Fredendall, bæjarstjóri Glendora í Kaliforníu, fór hörðum orðum um ákvörðunina í yfirlýsingu á föstudag. Talið er að Luster hafi sest að í bæjarfélaginu eftir að honum var sleppt, þótt fjölmiðlum hafi ekki tekist að staðfesta nákvæmlega hvar hann dvelur.
„Við erum meira en vonsvikin. Við erum stórhneyksluð,“ sagði bæjarstjórinn.
Handsamaður af frægum mannaveiðara
Luster er barnabarnabarn Max Factor, stofnanda samnefnds snyrtivörufyrirtækis. Hann var árið 2003 sakfelldur fyrir samtals 86 brot, þar á meðal að hafa byrlað þremur konum lyfjum og nauðgað þeim.
Mál hans vakti gríðarlega athygli á sínum tíma, ekki síst vegna þess að hann flúði til Mexíkó meðan réttarhöldin stóðu yfir. Þar var hann handsamaður af Duane „Dog“ Chapman, þekktum bandarískum mannaveiðara (e. bounty hunter), og í kjölfarið fluttur aftur til Kaliforníu.
Luster hlaut upphaflega 124 ára fangelsisdóm en árið 2013 var refsingin endurskoðuð vegna annmarka á rökstuðningi dómarans sem kvað upp upphaflega dóminn. Refsingin var í kjölfarið lækkuð í 50 ára fangelsi.
Þrátt fyrir að Luster hefði ítrekað verið synjað um reynslulausn var honum sleppt 11. október síðastliðinn.
„Hvernig getur þetta gerst?“
Fangelsismálayfirvöld í Kaliforníu segja að lausn Lusters hafi verið í fullu samræmi við lög og að ekki sé um ótímabæra lausn að ræða. Hann hafi fengið frádrátt frá refsingunni vegna gæsluvarðhalds, vinnu og góðrar hegðunar í fangelsinu.
Fredendall bæjarstjóri segir þær skýringar hins vegar ekki svara þeirri grundvallarspurningu hvernig maður, sem upphaflega var dæmdur í 124 ára fangelsi fyrir svo alvarlega glæpi, geti gengið út eftir um 20 ár.
Ann Marie Schubert, fyrrverandi héraðssaksóknari í Sacramento-sýslu, hefur einnig gagnrýnt lausnina harðlega
„Nú gengur raðnauðgari laus. Þessar konur urðu fyrir ofbeldi af hálfu Lusters og réttarkerfið, sem átti að vernda þær, brást þeim aftur og aftur. Þetta er algjör afskræming réttlætisins,“ sagði Schubert.