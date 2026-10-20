Dæmd í 10 ára fangelsi fyrir að bana nýfæddum syni sínum – Sagði engum frá fæðingunni

Fyrrverandi klappstýra við Kentucky-háskóla í Bandaríkjunum, Laken Snelling, hefur verið dæmd í tíu ára fangelsi fyrir fyrir að verða nýfæddum syni sínum að bana árið 2025. Hún játaði brotið fyrir dómi þann 21. ágúst síðastliðinn en refsing hennar var ákvörðuð þann 16. október.
Málsatvik eru þau að lögregla kom á heimili í borginni Lexington, Kentucky, þann 27. ágúst 2025 eftir tilkynningu um meðvitundalaust ungabarn. Barnið, nýfæddur drengur, var úrskurðað látið á vettvangi og Snelling var handtekin. Ekki kemur fram í frétt True Crime News hver hafði samband við lögreglu.
Krufning leiddi í ljós að drengurinn hafði fæðst lifandi en látist af völdum köfnunar. Ekki tókst að ákvarða með hvaða hætti köfnunin varð. Snelling var ákærð fyrir manndráp, fyrir vanhelgun á líki og fyrir að leyna fæðingu barns.
Var undir miklu álagi
Snelling sagði fyrir dómi að barnið hefði fæðst lifandi. Hún kvaðst hafa verið undir miklu tilfinningalegu álagi og fæðingin hefði komið óvænt. Í stað þess að hjálpa barninu hefði hún bundið enda á líf þess. Að því loknu hefði hún þrifið vettvanginn og ekki sagt neinum frá því sem gerðist.
Faðir drengsins, Izaiah Hall, gaf honum nafnið McCoy Cade Hall. Við uppkvaðningu dómsins sagðist hann ekki óska Snelling ills. Hann gæti ekki breytt því sem hefði gerst.
Snelling var færð í fangaklefa strax eftir dómsuppkvaðninguna.