Vegasævintýrið breyttist í martröð eftir að hann drakk 30-40 bjóra og stal lifandi flæmingja

Kanadískur karlmaður er sakaður um að hafa stolið flæmingja, einnig þekktum sem flamingófugl, af þekktu hóteli í Las Vegas í mars á þessu ári. Málsvörn hans hefur vakið nokkra athygli en hann segir að hann hafi þarna verið ofurölvi að reyna að vera fyndinn.
Maðurinn er 34 ára gamall og heitir Mitchell Fairbarn. Hann skellti sér til Las Vegas og dvaldi þar á hinu fræga hóteli Flamingo hotel and casino. Eftir að hafa varið heilum degi í drykkju og fjárhættuspil ákvað hann að ná mynd af flæmingjunum sem búa í hótelgarðinum. Klukkan var þarna um fimm að morgni til. Fairbarns hafði ekkert sofið og drukkið á bilinu 30-40 bjóra.
Hann hoppaði inn á afgirt svæði fuglanna, nældi í fugl sem kallast Peachy og nam hann á brott. Eftir smá rölt ákvað Fairbarns að snúa aftur á hótelherbergi sitt.
„Ég var að reyna að búa til upplifun eða skapa minningu, ég hélt á þessum tíma að þetta yrði sniðugur brandari.“
Fairbarns vill meina að hann hafi bara ætlað sér að vera fyndinn. Þarna hafi verið um lélegan hrekk að ræða sem eigi rætur að rekja til drykkjunnar. Peachy stórslasaðist við athæfið. Hann tapaði átta fjöðrum og bar eftir það áverka og missti mikið blóð. Hann þurfti að gangast undir nokkurra vikna verkjalyfjakúr.
Vinur Fairbarns bar vitni í málinu og sagði: „Mitch var drukkinn, Mitch var heimskur, Mitch tók slæma ákvörðun sem hafði afdrifarík áhrif á líf hans til frambúðar.“
Vinurinn lýsti því að hann hafi vaknað morguninn eftir atvikið og flæminginn hafi verið þar í herbergi vinanna.
„Hann bara stóð þarna. Við vorum að horfa á hann,“ sagði vinurinn en báðir ferðafélagar Fairbarns töldu að þeim yrði líklega hent út af hótelinu en óraði ekki fyrir því að skömmu síðar myndi vopnað lið lögreglu ryðjast inn á herbergið, handtaka Fairbarns og meina honum að snúa aftur heim til Kanada, en Fairbarns hefur verið í stofufangelsi frá handtökunni.
Á upptökum búkmyndavéla lögreglunnar má sjá þegar þeir ruddust inn á herbergið í leit að Peachy og sjá að þeir eru á réttum stað þegar einn þeirra öskrar: „Hérna eru fjaðrir“.
Saksóknari í málinu taldi það enga afsökun að vísa til mikillar drykkju. Fairbarns hafi vitað hvað hann var að gera. Fairbarns er eigandi byggingarfyrirtækis og var í Vegas að sækja ráðstefnu tengda byggingariðnaðnum. Daginn sem hann mætti á ráðstefnuna frétti hann að faðir hans, sem glímir við krabbamein, væri kominn á sjúkrahús. Fairbarns vildi drífa sig aftur heim en ákvað ásamt vinum sínum að taka fyrst eitt gott djamm í Vegas. Djammið reyndist svo svakalegt að hann er ekki enn kominn heim aftur, hálfu ári síðar.
„Hann tók flæmingjann því hann langaði í flæmingjann,“ sagði saksóknarinn í málinu sem gefur lítið fyrir afsakanir sem vísa til ölvunar. Samkvæmt sérfræðingum sem báru vitni varð Peachy fyrir miklu líkamlegu- og andlegu tjóni. Um er að ræða hjarðdýr sem líður ömurlega þegar þau eru tekin frá hjörð sinni. Peachy var sofandi þegar honum var rænt og þegar vinir hans vöknuðu urðu þeir líka fyrir áfalli. Af myndböndum má ráða að Peachy hafi verið frá sér af hræðslu og eins voru sumar fjaðrirnar sem hann tapaði tengdar við æðakerfi hans og þarf því nokkuð að koma til svo þær losni frá líkamanum með tilheyrandi blæðingu.