Upprunalega geislasverð Svarthöfða til sölu – Fyrsta boð 122 milljónir

Ef þig hefur dreymt um að eignast ekta hlut úr kvikmyndasögunni og þá allra helst úr einhverri af Stjörnustríðsmyndunum, þá er tækifærið núna!
Sá galli er þó á gjöf Njarðar að þú þarft að eiga ansi þykkt veski til að geta eignast hið upprunalega sverð Svarthöfða en það verður selt á uppboði í nóvember.
Þetta er sverðið sem Svarthöfði notaði í bardaganum við Loga geimgengill í „The Empire Strikes Back“ og „Return of the Jedi“.
Þetta engin eftirlíking, þetta er hið eina sanna sverð sem var notað við upptökurnar á einum frægustu bardagsenum sögunnar.
Sverðið verður boðið upp hjá Heritage Auctions í Dallas þann 12. nóvember næstkomandi. Upphafsboð verður 1 milljón dollara en það svarar til um 122 milljóna króna.