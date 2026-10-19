Ung kona lést á sjúkrahúsi eftir að hafa fengið of mikið af verkjastillandi lyfjum

Á degi hverjum fá sjúklingar á sjúkrahúsum verkjastillandi lyf til að draga úr verkjum eftir slys eða aðgerðir. Sumir fá morfín og aðrir fá eitthvað veikara en það. En fæstir hugsa líklega út í hvaða afleiðingar það hefur ef sjúklingar fá of mikið af verkjastillandi lyfjum.
Nú standa yfir réttarhöld í Connecticut í Bandaríkjunum vegna andláts Dale Alice Martin, 21 árs, sem var lögð inn á Waterbury sjúkrahúsið í apríl 2025. Hún var ökklabrotin.
Eftir tæpar 14 klukkustundir hafði starfsfólkið gefið henni svo mikið af verkjastillandi lyfjum að hún hætti að anda. Hún fór síðan í hjartastopp og var skömmu síðar úrskurðuð heiladauð. Þetta kemur fram í stefnu fjölskyldu hennar á hendur sjúkrahúsinu. Local 12 skýrir frá þessu.
Lögmaður fjölskyldunnar, Christopher Mattei, segir að enginn hafi fylgst með hvernig verkjalyfin virkuðu þessar 14 klukkustundir sem liðu þar til Dale lést. Hjúkrunarfræðingur kom að henni lífvana klukkan sjö að morgni. Þá hafði hjarta hennar ekki slegið í langan tíma