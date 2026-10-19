Tveggja ára rannsókn á áhrifum sykurlausra gosdrykkja og vatns – Þetta voru áhrifin á þyngdina

Margir hafa hætt að drekka sykraða gosdrykki og farið yfir í sykurlausa í staðinn í von um að léttast. Rökin á bak við þetta eru einföld: sama bragð, engar hitaeiningar. En virkar þetta þegar til langs tíma er litið?
Í nýrri rannsókn, sem hefur verið birt í vísindaritinu British Journal of Nutrition, var borið saman hvaða áhrif neysla á sykurlausum gosdrykkjum eða vatni hefur á fullorðna í ofþyngd.
Þátttakendurnir, sem drukku sykurlausa gosdrykki, léttust að meðaltali um 4,8 kíló. Þeir sem drukku vatn, léttust að meðaltali um 3,7 kíló.
Munurinn er 1,1 kíló og það ekki nóg til að vera öruggur munur tölfræðilega séð.
Tæplega 500 manns tóku þátt í rannsókninni sem stóð yfir í 104 vikur. Það voru vísindamenn við University of Liverpool á Englandi sem gerðu rannsóknina.
493 fullorðnum, á aldrinum 18 til 65 ára, sem allir voru of þungir, var skipt tilviljanakennt í tvo hópa. BMI talan þeirra var á milli 27 og 35.
Annar hópurinn drakk sykurlausa gosdrykki með aspartam, acesulfam-K og súkrósa. Hinn drakk vatn. Báðir hóparnir fengu aðstoð og leiðbeiningar á fyrra ári rannsóknarinnar um hvernig er hægt að léttast og héldu síðan áfram upp á eigin spýtur seinna árið.
Þátttakendurnir lögðu sjálfir mat á hungurtilfinningu sína. Hún jókst hjá báðum hópum á báðum árunum sem rannsóknin stóð yfir. En aukningin var bara nógu mikil hjá hópnum, sem drakk sykurlausa gosdrykki, til að vera tölfræðilega marktæk.
Ekki var öruggur munur á hungurtilfinningu hópanna. Fyrri rannsóknir hafa vakið upp spurningar um hvaða áhrif sætuefni hafa á líkamann. Vísindamennirnir, sem gerðu nýju rannsóknina, telja að gögn þeirra bendi ekki til þess að sætuefni valdi viðvarandi truflunum á matarlystinni.
55% þátttakendanna hættu á meðan á rannsókninni stóð. Aðeins 220 af 493 luku henni. Þetta mikla fráfall veikir öryggi niðurstaðnanna þegar reynt er að heimfæra þær yfir á heildarmannfjöldann. Þeir sem luku rannsókninni höfðu líklega meiri hvata til að ljúka henni en meðalmaðurinn.
Þá er rétt að hafa í huga að samtök bandarískra drykkjarvöruframleiðenda, American Beverage Association, fjármögnuðu rannsóknina. Vísindamennirnir segja að það hafi ekki haft áhrif á hvernig rannsóknin var hönnuð, greiningarvinnuna eða túlkun á niðurstöðunum.
Joanne Harrold, prófessor við University of Liverpool og aðalhöfundur rannsóknarinnar, sagði að sögn ScienceDaily að niðurstöðurnar styðji ekki kenningar og áhyggjur af að gervisætuefni hafi áhrif á matarlystina eða valdi þyngdaraukningu.