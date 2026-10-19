Þrjú myrt á lúxussetri á Mallorca – Nýjar vísbendingar vekja vonir eftir 29 ár

Ný von hefur kviknað um að eitt dularfyllsta morðmál Mallorca verði loks upplýst, tæpum 29 árum eftir að þýskur athafnamaður, átta ára sonur hans og þrítug kona voru skotin til bana á sveitasetri á spænsku eyjunni.
Yfir 100 nýjar ábendingar hafa borist lögreglu eftir að málið var tekið fyrir í þýskum sjónvarpsþætti fyrr í þessum mánuði.
Það sem vekur sérstaka athygli er að sumar ábendinganna koma frá fólki úr nánasta umhverfi hins myrta. Þýskir saksóknarar telja vísbendingar um að einstaklingar sem áður hafi verið tregir til að tjá sig séu nú tilbúnir að veita upplýsingar.
Eins og skipulögð aftaka
Morðin voru framin aðfaranótt 12. nóvember 1997 á sveitasetri þýska athafnamannsins Manfreds Meisel nærri bænum S'Aranjassa á Mallorca.
Meisel, sem var 49 ára, hafði auðgast á rekstri skemmtistaðarins Bierkönig, eins þekktasta skemmtistaðar eyjunnar meðal þýskra ferðamanna. Auk þess ræktaði hann páfagauka og voru um 2.200 fuglar á landareign hans sem metnir voru á fleiri milljónir króna.
Á sveitasetrinu fundust Meisel, átta ára sonur hans Patrick og Claudia Leisten, þrítug kona sem annaðist fuglana, látin eftir skotárás.
Rannsakendur telja að morðin hafi verið framin af mikilli yfirvegun. Dominik Mies, saksóknari í Frankfurt, sagði í þættinum Aktenzeichen XY... International fyrr í þessum mánuði að vettvangurinn hefði minnt á skipulagða aftöku.
Sambýliskona Meisels var stödd í Þýskalandi þegar morðin voru framin og var því ekki á sveitasetrinu þegar árásin átti sér stað
Dularfullt að varðhundarnir geltu ekki
Ýmislegt við morðin hefur vakið spurningar rannsakenda í gegnum árin.
Meðal annars þótti undarlegt að varðhundar á landareigninni skyldu ekki hafa brugðist við þegar ódæðið var framið. Nýjar upplýsingar í rannsókninni benda til þess að hundunum kunni að hafa verið gefin deyfandi efni áður en ódæðið var framið, þótt það hafi ekki verið staðfest.
Á vettvangi fundust einnig skóför sem bentu til þess að að minnsta kosti einn gerandinn hefði verið með litla fætur og hugsanlega verið smávaxinn.
Við rannsókn málsins kom í ljós að morðin höfðu verið framin með 6,35 millimetra skammbyssu. Enn er óljóst hvort einn maður eða fleiri tóku þátt í ódæðinu.
Peningar, páfagaukar og skipulögð glæpastarfsemi
Í gegnum árin hefur lögregla rannsakað ýmsar kenningar um tilefni morðanna.
Meisel hafði eignast mikla fjármuni á rekstri Bierkönig og er talið að hann hafi reglulega haft mikið reiðufé á heimili sínu. Þótt ekki hafi verið augljós merki um rán telja rannsakendur nú að morðin kunni að hafa verið framin í tengslum við ránstilraun.
Einnig hafa verið rannsakaðar hugsanlegar viðskiptadeilur vegna verðmætrar páfagaukaræktar hans og möguleg tengsl við skipulagða glæpastarfsemi.
Árið 2007 var maður úr kunningjahópi Meisels handtekinn vegna gruns um aðild að morðunum. Ekki reyndust þó næg sönnunargögn til að ákæra hann og málið var áfram óupplýst.
Fólk úr innsta hring veitir nú upplýsingar
Ný vending varð í málinu þegar morðin voru rifjuð upp í Aktenzeichen XY... International þann 7. október síðastliðinn.
Þátturinn vakti gríðarlega athygli og bárust lögreglu yfir 100 ábendingar í kjölfarið, að sögn þýskra fjölmiðla.
Saksóknarinn Dominik Mies sagði í samtali við ZDF að sumar ábendinganna hefðu komið frá fólki sem tengdist Meisel á sínum tíma.
Hann sagði vísbendingar um að tryggð einstaklinga við annað fólk hefði breyst í gegnum árin og að þeir væru nú hugsanlega reiðubúnir að segja meira frá því sem þeir vissu.
Ábendingar hafa borist frá Þýskalandi, Spáni og fleiri Evrópulöndum.
Morðmálið er nú fyrnt samkvæmt spænskum lögum, en þýsk yfirvöld halda rannsókninni áfram þar sem Meisel var þýskur ríkisborgari.
Rannsakendur vonast til þess að nýju upplýsingarnar geti loks varpað ljósi á það sem gerðist þessa örlagaríku nótt í nóvember 1997.