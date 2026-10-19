Þrennt dæmt til dauða fyrir rekstur svindlvera

Kínverskur dómstóll dæmdi nýlega þrjá meðlimi glæpagengis til dauða fyrir að hafa rekið svindlver (símaver þaðan sem hringt er í saklaust fólk og reynt að féfletta það) í Mjanmar. Þrír aðrir voru dæmdir í ævilangt fangelsi og fjöldi annarra fékk vægari dóma.
The Independent skýrir frá þessu og segir að mafíuforinginn Wie Huairen og Chen Dawei og Liao Jingfang hafi hlotið dauðadóm fyrir að hafa verið meðlimir Wei-glæpagengisins.
Wei, sem var leiðtogi glæpagengisins, var sakfelldur fyrir fjölda afbrota, þar á meðal morð.
Þrír meðlimir glæpagengisins voru dæmdir í ævilangt fangelsi og 55 aðrir til allt frá þriggja mánaða fangelsi til 24 ára fangelsis.
Sakborningarnir voru einnig dæmdir til að greiða háar sektir og eignaupptöku.
Wei-glæpagengið rak 14 stór svindlver í Mjanmar og lokkaði þúsundir Kínverja til starfa þar með loforðum um há laun. Í svindlverunum var fólkið látið stunda allskonar svikastarfsemi með því að hringja í fólk til að reyna að hafa peninga af því.
Glæpagengið lét einnig til sín taka við fíkniefnasmygl, skipulagt vændi, rekstur ólöglegra spilavíta og átti hlut að máli varðandi morð á að minnsta kosti tveimur Kínverjum.