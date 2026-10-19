Þingkona í lífshættu eftir hrottalega árás – Óttast að hún hafi misst fótlegg

Ástralska þingkonan Helen Haines liggur þungt haldin á sjúkrahúsi eftir að ekið var á hana fyrir utan skrifstofu hennar í bænum Wangaratta í Viktoríufylki í dag.
Talið er að ökumaðurinn hafi ekið á hana af ásetningi og hafa hryðjuverkalögregla og leyniþjónusta Ástralíu komið að rannsókn málsins.
Haines, sem er 65 ára og þriggja barna móðir, hlaut alvarlega áverka á neðri hluta líkamans. Samkvæmt fréttum ástralskra fjölmiðla er jafnvel óttast að hún hafi misst annan fótlegginn, en það hefur ekki fengist staðfest.
Breska blaðið Daily Mail greinir frá því að árásin hafi átt sér stað um klukkan 15.30 að staðartíma þegar Haines var að sækja eigur í farangursrými bifreiðar sinnar fyrir utan skrifstofuna.
Sneri við og ók á hana
Samkvæmt frásögnum af atvikinu ók ökumaður hvítrar Toyota Land Cruiser-bifreiðar fyrst fram hjá þingkonunni en sneri síðan við og ók á hana. Haines varð undir bifreiðinni og klemmdist illa.
Rakari sem starfar í nágrenninu sagði í samtali við áströlsku sjónvarpsstöðina 7News að hann hefði hlaupið á vettvang, dregið ökumanninn út úr bifreiðinni og yfirbugað hann.
Lögregla handtók í kjölfarið 43 ára karlmann sem grunaður er um að hafa ekið á þingkonuna. Hnífur fannst í bifreiðinni og hefur hann verið haldlagður.
Ekki liggur fyrir hvort maðurinn og Haines þekktust eða hvað honum gekk til.
„Þetta var ekki slys“
Anthony Albanese, forsætisráðherra Ástralíu, staðfesti á blaðamannafundi að umfangsmikil rannsókn væri hafin. Hann sagði allt benda til þess að um vísvitandi árás hefði verið að ræða.
„Þetta var ekki slys. Svo virðist sem um ásetningsverk hafi verið að ræða,“ sagði Albanese í samtali við ástralska ríkisútvarpið ABC.
Haines hefur setið á ástralska þinginu sem óháður þingmaður frá árinu 2019. Áður en hún hóf stjórnmálaferil sinn starfaði hún í heilbrigðisgeiranum.
Albanese lýsti henni sem einstaklega greindri og heiðarlegri manneskju sem nyti mikillar virðingar meðal þingmanna, óháð stjórnmálaskoðunum.