Þetta er kynlífsstellingin sem karlar vilja helst

Hvaða kynlífsstellingu skyldu karlar helst vilja? Margar konur elska hina klassísku kúrekastelpustellingu en svo virðist sem karlar séu almennt ekki mjög hrifnir af henni.
Að minnsta kosti ef miðað er við hvað fylgdarkonan Lillith Lodge sagði í samtali við Metro. Stellingin hefur stundum verið sögð „hallærisleg“ eða „venjuleg“ en samt er það gamla góða trúboðsstellingin sem flestir karla óska eftir þegar þeir stunda kynlíf með henni.
„Flestir viðskiptavinirnir hafa einfaldar óskir og standarda yfir það sem þeir vilja. Það er alls ekki mjög algengt, örugglega ekki vikulegur viðburður, að viðskiptavinur biðji um eitthvað sem ekki telst „eðlileg“. Það er aðallega trúboðsstellingin,“ sagði hún.
Lillith, sem starfar í Brisbane í Ástralíu, sagði að margir af viðskiptavinum hennar séu kvæntir eldri menn og að það geti verið skýringin á af hverju þeir vilja helst trúboðsstellinguna.
„Það getur verið mjög óþægilegt og alls engin nautn í því fyrir viðskiptavini mína að vera í einhverjum klikkuðum stellingum, nema þeir séu ungir. Stundum biðja þeir um trúboðann þar sem ég set fæturnar aftur fyrir höfuðið mitt (það eru nú líklega ekki allar konur nógu sveigjanlegar til að geta það) og það er eiginlega það,“ sagði hún einnig.
Bretar virðist vera samstíga Áströlum hvað þetta varðar ef miða má við leit þeirra á Internetinu. Lloyds Pharmacy Online Doctor segir að á síðasta ári hafi Bretar leitað 736.900 sinnum að upplýsingum um trúboðsstellinguna miðað við að þeir leituðu 406.000 sinnum að upplýsingum um kúrekastelpustellinguna (sem er sú næst vinsælasta).
Af hverju eru karlar svona hrifnir af trúboðsstellingunni?
„Trúboðsstellingin er auðveldlega djarfasta stellingin,“ skrifaði karlmaður á Reddit og bætti við: „Þið getið horfst í augu, þið getið kyssts, það er meira húð við húð snerting“.
Hann lagði áherslu á að stellingin veiti tækifæri til að stilla hraðann og hversu djúpt er farið, að hvísla í eyra hvors annars í miðjum mökum og svo sé hægt að aðlaga stellinguna að smekk fólks með því að aðilinn, sem er undir, noti fæturna til að bæta jafnvægið eða til hreyfinga.
Annar skrifaði að það væri tilfinningin við að hafa „fætur vafða utan um mjaðmirnar“ sem geri gæfumuninn.
Sá þriðji sagðist hafa verið með konunni sinni í 30 ár og þetta sé stellingin þeirra. „Þegar ég læt mig dreyma, þá er ég nánast alltaf að stunda kynlíf í trúboðsstellingunni.“